La San Silvestre 2021 se alarga como ninguna y llega hasta la isla de La Palma

Contra los problemas, soluciones. Y sobre todo, imaginación. Al mismo tiempo que se veía a una familia entera corriendo al trote por El Confital, dos jóvenes padres y su bebé atacaban los 1.600 metros del recorrido, virtual, en la zona del Auditorio Alfredo Kraus, y grupos de amigos, unidades familiares de todos los tamaños y runners ocasionales y solidarios disfrutaban de unos minutos de ejercicio en el Parque Romano. Así transcurrieron doce horas, de 8.00 a 20.00, del último día del año 2021.

A todos ellos se les identificaba por su camiseta de color verde y la inscripción San Silvestre 2021 Una Milla por La Palma. Ese fue el motivo solidario de la prueba de cada 31 de diciembre, y que tendrá su edición número veinte en este año que ya consume sus primeras horas.

Unas mil quinientas personas, de todas las edades, se inscribieron en una prueba en la que no tocaba competir, sino simplemente estar presente para mantener vivo el espíritu que impulsaron a principios de siglo José Rodríguez y sus compañeros del Trican, y que en 2019 reunía en el entorno del Hotel Santa Catalina a un total de 10.590 personas cuyos chips de control de tiempo pasaron por debajo del arco de salida.

En los próximos días se hará entrega de la recaudación a representantes de la Isla Bonita

Mari Carmen es palmera de nacimiento, y grancanaria de adopción. Trabaja en unos grandes almacenes desde hace una veintena de años, y ha participado en las últimas quince ediciones, «que fue cuando me puse a correr para superar una depresión y desde entonces participo en una media docena de carreras al año, siempre distancias pequeñas, procuro que estén por debajo de los 10 kilómetros, que tampoco estoy para muchos trotes, pero siempre guardo un hueco para la San Silvestre porque me divierte mucho. Este año tenía claro que había que estar de la manera que fuese. Ningún virus nos va a derrotar y en La Palma tienen que seguir adelante en su batalla diaria. Me ha parecido una gran iniciativa. Ya tengo libre la tarde del 31 de diciembre de este año para volver aquí».

Además de los tres puntos neurálgicos de la ciudad en los que la organización desarrolló su animación, El Confital, Auditorio Alfredo Kraus y el Parque Romano, una guagua carroza recorrió las calles para que todos los ciudadanos y los visitantes fuesen partícipes de una jornada festiva.

A la San Silvestre 2021 también se le ha sumado una edición en streaming en las horas de la tarde, con el equipo de Top Time que dirige Pablo González Cardona trabajando desde su particular estudio para acercar a todos la magia de la solidaridad combinada con el deporte y la salud. En los próximos días se le hará entrega de la recaudación, unos quince mil euros, a los representantes de la Isla Bonita.