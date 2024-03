Las Palmas de Gran Canaria se compromete a reducir al máximo su deuda este año, que supera los 55 millones

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola confía en reducir «al máximo» la deuda municipal con sus proveedores. El nuevo grupo de gobierno heredó un conjunto de facturas por valor de 110 millones de euros del mandato corporativo anterior, el de Augusto Hidalgo, del que durante 2023 se pagaron 55 millones de euros.

Lo que queda en los cajones es la misma cantidad que se pagó (55 millones de euros) más la cuantía de la deuda impagada en 2023, aún sin calcular porque se está pendiente de cerrar la liquidación del presupuesto del año pasado.

Estos datos fueron ofrecidos durante el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que se celebró este viernes, en el momento en el que se aprobaron dos expedientes de reconocimiento de crédito para pagar facturas por valor de algo más de 472.000 euros, entre ellos 120 euros de cuotas de una comunidad de vecinos o la asistencia a un tribunal, en 2019, de un grupo de profesores de la Escuela Oficial de Idiomas.

«Es verdad que no es plausible traer expedientes de 2019, pero estamos aquí para mejorar», expuso Hernández Spínola, quien se defendió de las críticas de la oposición por el recurso constante a los reconocimientos extrajudiciales de crédito. «Si no traemos los reconocimientos somos un gobierno desastroso porque no pagamos a los proveedores, y si los traemos nos critican por hacerlo, como si hubiera otro procedimiento para pagar la deuda, pero no lo hay», aseguró.

«Tenemos que cumplir, tenemos que pagar la prestación de un servicio que no ha sido abonado en tiempo y forma», apostilló la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quien reclamó a la oposición el mismo empeño en reclamar el pago de la deuda que otras administraciones tiene con el Ayuntamiento, como es el caso de la Comunidad Autónoma con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Aunque este periódico trató de conocer el importe de esta deuda, desde el gobierno municipal no se dio respuesta alguna. En 2022 se cifró este impago en ocho millones de euros.

Spínola despejó cualquier duda sobre la legalidad del procedimiento. «Es desacertado, inconveniente e inoportuno mezclar la situación de Madrid donde hay asuntos turbios con un expediente administrativo que tiene el beneplácito de todos los órganos de control», expuso.

A ello respondió el concejal del PP Ignacio García echando en cara al PSOE los supuestos casos de corrupción a nivel nacional y autonómico. «De asuntos turbios con el PSOE no voy a hablar porque me da la risa», dijo, «los reconocimientos extrajudiciales de crédito no son nada oscuro, pero el problema es el origen de la deuda, que viene del PSOE del mandato anterior».

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Rodríguez, lamentó el recurso constante al reconocimiento de crédito en vez de pagar las facturas en tiempo y forma. «Nadie ha asumido ninguna responsabilidad por esta nefasta gestión económica», señaló, «los reconocimientos de crédito ya no tienen carácter excepcional porque ustedes lo han convertido en sistemático y ordinario».

Para David Suárez, portavoz municipal de Coalición Canaria, falta un poco de empatía del grupo de gobierno para entender la repercusión de los retrasos en los pagos de las facturas. «Nos olvidamos de que detrás de estos expedientes están empresas y autónomos que tratan de subsistir cada día», expuso, «los 120 euros que se debían a la comunidad de vecinos hacen que éstos lo pasen mal porque ustedes tardan en pagar».