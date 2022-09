Vecinos de Jinámar: «Aquí siempre somos el último trapo»

«Parques y Jardines dice que es de Limpieza y Limpieza que es de Parques y Jardines», apunta Fernando Sosa, vecino del bloque 11 de la Fase 3 del barrio de Jinámar, al referirse a la respuesta que ha venido obteniendo a los repetidos «escritos con fotos» que ha remitido a estos departamentos del Consistorio capitalino para reclamar un mantenimiento del que asegura carece la zona. «Falta de todo», señala.

«Ellos no se ponen de acuerdo sobre quién es el responsable, pero yo lo que veo es que es un problema del Ayuntamiento, y lo que les pido es que se pongan de acuerdo o que lo hagan entre los dos», expone convencido de que lo que reclama para su barrio no es complicado de obtener. «Es cosa de poco dinero», dice mientras muestra lo escritos presentados al Consistorio y rubricados «por las comunidades de propietarios» de la zona en demanda de «más limpieza» y cuidado de unos espacios ajardinados «que están secos y no se podan». «Esto no hay por donde cogerlo», dice.

Asegura que la suciedad campa a sus anchas. «Aquí siempre somos el último trapo», dice de un entorno donde « no hay papeleras». Algo que viene reclamando hace tiempo aunque «un técnico de Limpieza me dijo que para qué quería papeleras si la gente no colabora».

Sin embargo, él está convencido de que los residentes en esta parte del barrio tendrían otra actitud si tuvieran dónde depositar sus residuos.

Los residentes denuncian falta de mantenimiento. / Cober

Asimismo, cree que la verdadera razón del estado que presenta este lado de Jinámar «es la falta de personal». Pues afirma que «hay solo una barrendera y aunque la chica es fabulosa, ella sola no puede».

Peor que la parte de Telde

Este vecino lamenta que Jinámar tenga dos caras: «la de la parte que pertenece a Las Palmas y la de Telde». Y dice que esta última «está mejor» y dispone de más personas para limpiar las calles. Además, reconoce echar de manos «las cubas de agua que venían antes a baldear»

Fernando explica que el estado de los jardines y del cercano parque de Las Piedras, «al que muchos vecinos llaman de las pulgas» por razones obvias, son una muestra de la falta de atención que reciben.

Así, comenta que los hierbajos han colonizado este espacio «que entregaron hace unos dos años» y que además de pulgas está plagado «de hormigas y de ratas».

Sin mantenimiento

Añade que en su día «se plantó césped en una zona que en su día albergó «el Colegio Europa», pero «para qué, si no lo han mantenido», plantea al tiempo que se pregunta «cuánto dinero se habrán gasto en esto» para que ahora nadie le dé uso.

Por último, critica que el paso de peatones que solicitó, «y pusieron hace dos meses», para permitir conectar de manera peatonal y sin peligro con Las Ramblas no tenga visibilidad, no se haya dotado de lomos de asno sino «de bandas sonoras que molestan a los vecinos de noche», y «no hayan colocado cuatro baldosas».