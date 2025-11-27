Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano» La Policía Nacional halla conversaciones entre los investigados en las que se lamentan del error. Por eso, los que les contrataron no querían pagarles

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 05:00

La investigación por la ejecución de Jonathan Josué Delgado alias el Conejero dio un giro radical cuando la Policía Nacional realizó el informe del volcado de los móviles de los cuatro presuntos sicarios colombianos detenidos. El análisis concluyó que los investigados se habían -presuntamente- equivocado de objetivo y que el crimen no se ejecutó contra la persona prevista, además de que sospechan que los objetivos no eran uno solo, sino varias personas de un clan dedicado supuestamente al narcotráfico.

El inspector responsable de este caso sostiene en su escrito que todo haría indicar que el «error» consistió en que «no era Jonathan Josué Delgado Bordón la persona a la que debían matar, sino a otra», y que por ese motivo los participantes en la ejecución «la habían 'cagado'», como ellos mismos manifestaron en audios y mensajes y, por ello, no iban a recibir el pago prometido.

Solo Brayan Andrés F. R. recibió 1.700 euros, que posteriormente transfirió al supuesto autor de los disparos, Antony C.M. El primero de ellos también habría recibido 1.497,39 euros de alguien identificado como Manuel Alejandro R. C. vía Western Union, que los investigadores interpretan como dinero para reenviar a los ejecutores.

Estas conclusiones policiales se apoyan, principalmente, en el análisis del contenido del teléfono intervenido a Brayan Andrés F. R., en el que los investigadores localizaron conversaciones, audios y capturas que evidenciaban que la operación no salió según lo que habían planificado.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) explica en sus conclusiones que, pese a que muchos mensajes fueron eliminados, quedó acreditado que Brayan mantenía comunicaciones previas y posteriores con los investigados Antony C. M. -el presunto autor de los cinco disparos- y César Fabián C. B. -que le ayudó esos días en tareas logísticas- y que había recibido información anticipada sobre lo que debía hacerse y sobre el supuesto objetivo. Los agentes describen que Brayan tenía «información previa relevante sobre la planificación de los hechos» y que, antes de viajar a la isla, realizó búsquedas de vuelos, reservas y gestiones que enlazan con la organización logística del crimen.

Los agentes situaron a Manuel Alejandro R. C. como la persona que habría ofrecido a Brayan participar en lo que ellos mismos llamaron una «vuelta», es decir, un crimen a cambio de dinero, según el argot criminal. La Policía Nacional sostuvo que Manuel Alejandro R. C. -que no ha sido detenido- «gestionó y pagó el billete de avión para viajar a la isla» y le envió el dinero que debía entregarse a los otros dos ejecutores. Esa participación se acompaña de mensajes en los que ambos reconocen, tras la consumación del asesinato, que la operación había salido mal.

En una conversación mantenida el 30 de junio -cuatro días después del crimen- Brayan se dirigió a Manuel con expresiones como «tanto tiempo para venir a cagarla» y «fue una cagada, muy suave, muy recagada», en referencia al resultado de la ejecución del Conejero, íntimo de José Jesús Calderín, alias José el Negro y su hijo Kilian José Calderín, y al que trataban «como si fueran tío-sobrino y primos», según la policía. Estas dos personas fueron condenados a 12 años de prisión por intentar matar a tiros a dos hombres en Jinámar y también fue acusado por narcotráfico.

Manuel, en esas conversaciones, le había adelantado previamente un «mal, remal» cuando Brayan le preguntó «como va eso».

Josué el Conejero en un salón de juegos minutos antes de ser tiroteado.

Lo leyeron en este periódico

El informe destaca como especialmente relevante la conversación del 2 de julio, cuando Manuel envió a Brayan un enlace de una noticia publicada por CANARIAS7 sobre la investigación policial en la que adelantaba en exclusiva las detenciones de los dos primeros supuestos sicarios. Le escribió «llámeme apenas pueda». Tras una conversación telefónica de menos de un minuto, le remitió un audio en el que le dijo: «Métase métase y revísela, y ya necesito que cambie de celular parcerito». Brayan respondió con «que no parce» y «que no quiere meterse e eso que le pide los permisos y no quiere», y añade más tarde: «con que hpta money sipte estoy cobrando lo de allá», en referencia a las empresas de envío internacional de dinero que utilizaban para ejecutar los pagos. Después de ese intercambio, ambos mantuvieron otra comunicación de más de siete minutos. La Policía Nacional certificó que Brayan finalmente cambió de terminal semanas después.

El análisis del volcado incluye también fragmentos de audios donde los investigadores señalaron que se registraron expresiones referidas a que los implicados «hicieron eso mal», en presunta referencia al asesinato.

Entre los mensajes aparece, por ejemplo, uno de tono exasperado en el que se escucha: «los gonorreas hijueputas me dejaron con una parida de…». Este tipo de comunicaciones, siempre según el informe incorporado al sumario, reforzó la tesis policial de que se había cometido un fallo grave en la ejecución y que el o los objetivos de los sicarios eran otros y no Josué el Conejero.

Todo este conjunto de comunicaciones fueron las que llevaron a los investigadores a concluir que el asesinato se cometió contra una persona distinta a la prevista y que, como afirmaron los propios participantes, «la habían 'cagado'», provocando la ruptura del pago con los mandantes del encargo y el reconocimiento de que la operación había fallado.

El análisis del contenido del terminal intervenido recoge además varios audios en los que Manuel Alejandro R. C. explica a Brayan Andrés F. R. que «en ese momento no había nada más, que no había sacado más para él, y que no le iban a dar un culo», añadiendo que «se puso a chillarles y a decirles que a otra gonorrea le importaba un culo, pero que era (…) su hermanito, y que si no, no le hubieran dado nada». Manuel concluye ese mensaje diciéndole: «Y a usted, si quiere hacer otras vuelticas se anima».

Brayan respondió por escrito que «qué culpa tiene él que hicieran eso mal» y que «si conmigo no salió imagínese».

En otro audio, Brayan insistió en que «vaya cagada mano, si con que hubiera salido bien, estaría bien la cosa, pero tampoco salió bien», a lo que Manuel le replicó señalándole que «tuviera fe, que se estaba coronando todo, que también pensaba que esta vuelta iba a salir bien pero no». Según el informe policial, Manuel habría ofrecido a Brayan intervenir en los hechos por solo 600 euros, cantidad que no pudo entregarle porque «quien solicitó el 'trabajo' no quería pagarles (…) por no llevarlo a cabo correctamente».

El Juzgado de Instrucción número 2 de Telde junto a la Policía Nacional busca ahora averiguar quien o quienes fueron los que contrataron a los sicarios para acabar con la vida de presuntos narcotraficantes de la isla relacionados a bandas contrarias a la de José el Negro. Los cuatro detenidos son investigados por asesinato, pertenencia a grupo criminal, falsificación, usurpación y tenencia ilícita de armas.

No pudieron detener a Manuel Alejandro al no estar en España Según la UDEV de Telde, tras detallar toda la participación atribuida a Manuel Alejandro R.F. en la planificación del crimen, los agentes explicaron que realizaron gestiones para determinar si podía ser arrestado en España, pero concluyeron que no se encontraba en territorio nacional. «Se han realizado numerosas gestiones para determinar si el llamado Manuel Alejandro R. se encontraba en territorio nacional para su localización y posterior detención por su implicación en los hechos, corroborando que con sus verdaderos datos no consta entrada en España hasta la fecha». Por ese motivo les fue imposible su detención.