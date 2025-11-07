Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 8 de noviembre de 2025
Momento de la jornada inaugural de la cita. C7

Setenta marcas participan en en una nueva edición de Fashion & Friends en San Telmo

Se celebra durante todo el fin de semana con una amplia programación que incluye una zona de pasarela, una zona de expositores y una zona picnic

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:13

El Parque San Telmo vuelve a ser el escenario de Fashion & Friends, una gran celebración de la moda, la innovación y el espíritu emprendedor que se celebra durante todo el fin de semana con una amplia programación que incluye una zona de pasarela, una zona de expositores y una zona picnic. En total, contará con 70 marcas participantes, 20 de ellas nuevas incorporaciones, junto con activaciones de patrocinadores y múltiples actividades de dinamización.

Bajo el lema «El Plan de Moda», la campaña de esta edición, creada por la agencia Caetsu Two bajo la dirección de Miguel Ángel Blanco, refuerza la identidad de Fashion & Friends como el encuentro que marca tendencias, impulsa el talento emergente y celebra la creatividad local. La propuesta se centra en el momento previo a cada gran experiencia: la última mirada al espejo, ese «último check» que refleja confianza, ilusión y emoción. La campaña, lanzada el pasado 27 de octubre con presencia en medios y redes sociales, simboliza la conexión con nuestra mejor versión, esa que nos prepara para vivir algo nuevo, inspirarnos y brillar.

Para amplificar el mensaje, el evento contará con la participación de reconocidos creadores de contenido e influencers como @martaibrahim, @jose_leon_official, @anabravodelaguna, @deandarporcasa, @dr.rassuldiallo, @omayracazorla y @robertoherreratve, además de los talentos de Isla Influencia, @liobapaiz y @zulay_marrero.

Como novedad en esta edición, el evento incorpora las Fashion Talks, dos encuentros diseñados para acercar la experiencia profesional de la pasarela al público. Este viernes se celebró la charla «Runway beauty, makeup & hair», que desveló cómo se construye la belleza de la pasarela y cómo trasladarla a la vida real, con el equipo de maquillaje y peluquería de F&F compartiendo técnicas, productos clave y trucos de backstage.

El sábado 8/11, también a las 12:30 h, será el turno de «La piel que habla», una charla directa a cargo del Dr. Rassul Diallo (@dr.rassuldiallo) para aprender a entender y cuidar la piel con criterio, desmontar mitos y reconocer señales importantes para una rutina realmente efectiva.

