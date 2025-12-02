Seis años por violar a una menor que estaba «afectada» por el alcohol Los hechos ocurrieron la noche del 19 de noviembre de 2023 en el conocido como parque de las Cucas, de la capital grancanaria

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a seis años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a una menor de 16 años en la madrugada del 19 de noviembre de 2023, cuando la joven se encontraba, según la sentencia, «manifiesta y considerablemente afectada por la ingesta de alcohol al punto de no ser consciente de lo que hacía y de lo que pasaba a su alrededor».

La Sección Segunda también le impone 10 años de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, el mismo tiempo de inhabilitación para profesiones o actividades con contacto regular y directo con menores, el pago de las costas y una indemnización de 40.000 euros por los daños morales y psicológicos ocasionados.

El Tribunal declara probado que el acusado y la menor coincidieron aquella noche en las inmediaciones del Centro Comercial El Muelle, donde consumieron bebidas alcohólicas -entre ellas una botella de ron que llevó él- junto a otros jóvenes. Posteriormente se desplazaron cerca del acuario, donde la menor comenzó a sentirse mal y presentaba un estado de embriaguez que le impedía mantenerse en pie por sí misma y comprender lo que sucedía a su alrededor. Los acompañantes decidieron dirigirse a la playa de Las Canteras para que la joven se bañara y se recuperase, pero, ya de madrugada, el acusado y la menor caminaron con dos amigas hasta la zona de parque de Las Cucas, en Ciudad Alta. Allí, aprovechando que habían quedado solos, el acusado mantuvo relaciones sexuales con penetración vaginal con la menor, que, según la sentencia, no estaba en condiciones de prestar consentimiento alguno.

La Sala resalta que hay hechos que «ni siquiera se han discutido»: el encuentro en El Muelle, la ingesta de alcohol, el traslado a las inmediaciones del acuario, la visita a la playa y que hubo relaciones sexuales con penetración. La cuestión que debía resolverse era si la menor pudo o no consentir.

Para ello, la Audiencia provincial se apoyó en las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se apreciaba que la joven llegó a ser incapaz «no ya de mantener el equilibrio sino que, por momentos, lo era de mantenerse en pie» y que tuvo que ser auxiliada «en todo momento» por el acusado. También se basó el fallo en el testimonio coincidente de las dos amigas que acompañaban al grupo y en la propia declaración del procesado.

Las amigas declararon que la joven «no podía consentir el mantener relaciones sexuales porque no era consciente de lo que hacía y sucedía a su alrededor», mientras que la propia víctima manifestó que no recordaba nada de lo ocurrido desde que se encontraban en el acuario. Al día siguiente, fue una amiga quien le relató lo sucedido. La sentencia destaca también que la menor le pidió después al acusado la píldora del día después por WhatsApp, lo que para el Tribunal evidencia que ni siquiera sabía si él había eyaculado en el interior de su vagina, lo que refuerza que no era consciente de lo que estaba pasando durante los hechos.

Sin saber lo que hacía

La Audiencia concluye que la joven «se encontraba privada de sentido o tenía anulada su voluntad», por lo que nunca pudo prestar un consentimiento válido. Añade que el acusado, «siendo consciente de ello», se aprovechó de su estado para mantener relaciones sexuales sin que la menor pudiera oponerse o comprender lo ocurrido.

Además, la Sala considera acreditado que la víctima sufrió un «cuadro adaptativo de carácter moderado con sintomatología ansioso-depresiva reactiva a los hechos denunciados», con 180 días de afectación, y que presenta secuelas consistentes en un «trastorno distímico» que requiere tratamiento psicológico. La indemnización de 40.000 euros compensa los daños morales derivados del delito y las secuelas que padece.

El Tribunal impuso la pena en su extensión mínima, sin aplicar agravantes ni atenuantes. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

«Se lo dijo a mi amiga, yo no recuerdo nada», declaró la víctima en el juicio «Una amiga y yo fuimos a las inmediaciones del Centro Comercial El Muelle junto con otras dos personas. No tengo muchos recuerdos, solo bebí una copa y me sentó muy mal». Eso fue lo que manifestó la víctima en el juicio sobre lo ocurrido el 19 de noviembre de 2023 en el parque de las Cucas, entre Schamann y el Paseo de Chil. «No lo conocía de antes, fue mi amiga la que sí que lo conocía porque era la expareja de una amiga suya», detalló la víctima. «Tengo recuerdos salteados. Mi amiga estuvo cuidándome toda la noche, incluso me llevó a Las Canteras a darme un baño para ver si se me pasaba el malestar», continuó relatando. Tras darse un baño fueron al parque de las Cucas, allí la víctima fue violada por el acusado. «Se lo dijo a mi amiga, yo no recuerdo nada», añadió.