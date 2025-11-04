Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El barbero grancanario Maikel Santos, junto al artista internacional colombiano Manuel Turizo. C7
Santos, el barbero de Turizo en Gran Canaria:«Nos quiere una pasada»

Artistas. El peluquero volvió a atender al cantante colombiano en su paso por la isla, consolidando un vínculo de cariño que se siente más allá del escenario

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:15

Maikel Santos (Telde) volvió a ser el anfitrión del artista colombiano Manuel Turizo en su visita a Gran Canaria. El barbero isleño se ha convertido en un rostro habitual en el entorno del cantante, y no solo por su estilo, sino también por la buena energía que se genera cuando ambos se encuentran como ya ocurriera el año pasado.

Santos, con su peluquería Genios en la calle Juan Manuel Durán, recibió la llamada del equipo de Turizo para volver a atenderlo antes de su concierto en el recinto de Infecar. La cita fue en el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway, y nuevamente no solo trabajó con el artista de Medellín, sino también con su manager. Para Maikel, «lo especial siempre es la conversación».

Asegura que su mayor sorpresa fue escuchar lo «profundamente enamorado que está del calor humano de Gran Canaria». El propio cantante le volvió a decir: «me siento como en casa». Incluso llegó a interesarse por detalles tan concretos como los barrios más poblados de la isla: Jinámar, La Feria, San Cristóbal, Las Remudas o La Isleta.

Una vez hecho el corte, selfie que refleja el buen rollo entre ellos. C7

El peluquero grancanario cuenta que la conexión viene de atrás. La primera vez que trabajaron juntos fue el año pasado, cuando Turizo actuó en el Gran Canaria Arena, y ya en aquella ocasión el equipo quedó «super contento con el servicio prestado». Ahora, tras repetir experiencia, la ilusión y la cercanía ha sido la misma con un artista que combina el merengue, el reggeton y la bachata.

Durante la conversación, Turizo compartió anécdotas y pequeñas obsesiones gastronómicas isleñas: desde su sorpresa con el sancocho canario, plato clave en Canarias, hasta su idea de «colocar un drago en su casa». También recordó el mítico momento en Infecar cantando el «Pío Pío» rodeado de miles de voces al unísono.

Maikel Santos, que nació en Las Remudas y se crió en Jinámar, reconoce que ver cómo Turizo habla así de Gran Canaria «le llena de orgullo». No todos los artistas internacionales se detienen a observar y preguntar tanto de la isla. Pero él sí. «Nos quiere una pasada», confiesa.

Con 24 años como profesional, el barbero ha cortado el pelo a artistas de la talla de Almighty, Nio García o Maikel de La Calle y futbolistas de nivel como Jonathan Viera o Yeremay Hernández. Pero lo de Manuel Turizo tiene otra energía. Más que un servicio, se ha convertido en un intercambio auténtico entre anfitrión y visitante. Y en esta visita, Maikel Santos fue: el anfitrión perfecto.

La conexión entre ambos no solo se limita a las charlas amenas, sino que también se extiende a la admiración mutua. Maikel valora la humildad de Turizo, un artista que, a pesar de su éxito, mantiene los pies en la tierra y se interesa genuinamente por la cultura y la gente de los lugares que visita. Esta actitud crea un ambiente cercano y sincero, que no pasa desapercibido. De hecho, Maikel subraya que, al igual que otros artistas internacionales, Turizo no solo se limita a estar de paso en la isla, sino que busca conocerla más profundamente, algo que para el barbero refleja el verdadero aprecio por la isla y sus gentes.

En este tipo de experiencias, el trabajo de Maikel va más allá de simplemente cortar el cabello. Cada visita es una oportunidad para forjar una relación que, con el tiempo, se convierte en algo mucho más cercano y humano. Así, Santos continúa ganándose el respeto de artistas y seguidores, siendo un referente no solo en el mundo de la peluquería, sino también en la creación de momentos especiales entre los artistas y la isla que lo vio crecer.

