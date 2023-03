San Juan desespera por la guagua

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Los asientos de las paradas de la línea 54 deben de ser los que registran una mayor ocupación de la red de Guaguas Municipales. Desde ellos, los vecinos de San Juan ven pasar los pequeños vehículos amarillos del transporte público. Muchas veces van tan repletos que ni pueden parar. A Estrella Coruña la han dejado atrás «muchísimas veces y, cuando voy, hay cuarenta personas y no me puedo sentar. Ya yo tengo una edad, que voy para los 80, que no son pocos». Pero lo que le da más pena es «que deje a los niños del colegio detrás, los pobres se quedan en la parada porque la guagua tiene que seguir».

Un lleno en una línea como la 54 obliga a estos vecinos a esperar veinticinco minutos por la siguiente ruta. Por eso, desde la asociación de vecinos Artemi, su presidente, Antonio Marrero, ha reclamado a la compañía municipal dos cosas: en primer lugar, que pongan, como mínimo, un vehículo de refuerzo, al menos en las horas de mediodía, que es cuando más demanda y más problemas se producen; y, en segundo término, que se amplíe el horario del servicio una hora, por las noches, para que la última guagua que salga de la estación del Teatro no lo haga a las 21.35 horas, como ahora. Si esto afecta a alguien es a los trabajadores que terminan tarde y que muchas veces tienen que volver de noche caminando o en taxi; y a las personas que quieren disfrutar del ocio nocturno. Jóvenes recluidos Guayarmina Peralta lo explica así: «Si quieres salir una noche a cenar tranquila, tienes que estar pendiente de la guagua porque si no, tienes que volver en taxi, que es un gasto extra, o regresar caminando, que todo el mundo no puede hacerlo». Ella tiene la posibilidad de coger el coche que le dejan sus padres, «pero sé que hay mucha gente joven que no tiene coche y que no puede salir de noche simplemente porque, como no hay guagua, no pueden volver». Esto «limita tu vida». Tanto Guayarmina como Estrella se manifestaron este miércoles en la estación de guaguas del Teatro. «No, no somos sardinas, somos personas», rezaba uno de los carteles que portaban estos ciudadanos en referencia a lo llenas que van las guaguas. No es la primera vez que San Juan reclama la mejora de frecuencia en el servicio de transporte público. Desde 2019 se está tratando de conseguir una respuesta a sus demandas. «Nos piden tiempo, pero es que la situación se está agravando, sobre todo desde que las guaguas son gratis», explica Antonio Marrero, quien detalla que han propuesto recorridos alternativos, como llevar la 54 al Batán o San José para compensar la ampliación de horario. «Pero nos dicen que no pueden quitar guaguas y conductores de otros servicios», detalla. El representante vecinal asegura que la movilización de este miércoles es la primera de una serie de acciones reivindicativas. Esto es lo que dice Guaguas Desde la empresa se asegura que en hora punta, todos los recursos, tanto guaguas como conductores, están en la calle, por lo que «resulta complejo asignar una guagua más a la 54, que sería en detrimento de otra línea». Sí se valora la posibilidad de asignar una guagua de 10 metros -algo mayor- en hora punta para ganar capacidad, pero por las dimensiones del vehículo se tendría que dejar fuera de servicio cuatro paradas del barrio.