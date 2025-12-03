San José y el caos del aparcamiento en doble fila

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

Juan Francisco Suárez, portavoz vecinal de la Vega de San José, denuncia que el barrio lleva más de una década soportando una situación de «caos absoluto» derivada, asegura, de la falta de presencia policial. Según explica, el barrio entero se ha convertido en un punto conflictivo.

Lamenta que los vehículos se acumulen sin control y que la policía «brille por su ausencia». Según él, muchos de los coches estacionados irregularmente pertenecen a trabajadores de los juzgados cercanos, lo que genera una sensación de impunidad.

El portavoz describe un barrio colapsado por el estacionamiento inadecuado, con coches en doble fila en prácticamente todas las calles. «Hay demasiadas zonas de carga y descarga sin control, y lo que falta de verdad es presencia efectiva de la Policía Local», insiste. Las imágenes que graban los propios vecinos, asegura, muestran vehículos subidos a las aceras, accesos bloqueados y peatones obligados a caminar por la calzada.

Ampliar

Además, en su portal, concretamente en el segundo paso de peatones de la calle Málaga, asegura que «antes había una barrera que solo se abría para las ambulancias en caso de urgencia. Ahora entra cualquiera y aparcan donde quieren, a cualquier hora», afirma. La zona se ha deteriorado: «Los perros hacen sus necesidades junto a los portales, los coches bloquean accesos y nadie interviene».

Para el portavoz vecinal, la solución es clara y factible: instalar tres o cuatro bolardos que impidan la entrada de vehículos a la zona. «Llevamos arrastrando este problema más de diez o doce años. Antes no entraba nadie; ahora entra todo el mundo y hace lo que le da la gana».

La situación afecta incluso a su propia familia: asegura que su hijo se ve obligado a aparcar detrás de la comisaría de la Policía Nacional ante la falta de espacios disponibles. «He trabajado mucho por este barrio y la gente me aprecia, pero lo que estamos viendo ahora no se había visto nunca».

Además, los vecinos advierten de nuevos riesgos: ambulancias y vehículos de emergencia han tenido dificultades para acceder a varias calles debido a la congestión, algo que califican de «peligro real». Algunos comerciantes aseguran que sus clientes han dejado de acudir por miedo a ser multados o a quedarse atrapados en la doble fila constante. En vista de la situación, la comunidad exige una respuesta inmediata del Ayuntamiento.