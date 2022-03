«Voy a saldar una deuda con Fernando Méndez y con mi abuela»

Esta empresaria y deportista de Altavista aspira a sus 36 años a un cetro que ya la tentó el pasado año y que la pandemia frustró al impedir un carnaval al uso. Será la tercera en salir al escenario del parque de Santa Catalina el viernes 11.

-¿Qué le ha llevado a presentarse a reina del carnaval?

-El año pasado me habían seleccionado pero se suspendieron los carnavales. Y este año pensé que debido a la pandemia y la crisis no se presentaría nada, pero volvieron a venir a buscarme y la verdad es que yo estoy privada, privada.

-Si logra la corona, ¿qué espera que le aporte a nivel personal y profesional?

-Creo para todas las chicas canarias que vivimos el carnaval y que nos gusta, el poder ser candidata a reina, algo que he visto en casa desde pequeña, es especial. Además, me gusta el ambiente, lo que se vive y esa sensación de poderlo vivir desde dentro me emociona. No espero nada a nivel profesional porque yo tengo mi negocio, pero la verdad es que vengo a disfrutarlo, a divertirme. (Risas).

-¿Qué significa el carnaval para usted?

-Es una tradición, soy muy canaria y es una tradición para mí, y sobre todo es la sensación, lo que se vive en la calle. Y es que a mí lo que me gusta es el ambiente, la sensación y la felicidad que se respira ese mes en la ciudad, eso es lo que más me gusta de todo el carnaval.

-Un carnaval que recuerde de manera especial.

-Pues es una historia un poco triste. Hubo un carnaval en el que Fernando Méndez, que en paz descanse, me pidió que llevara un vestido suyo y yo, por el estrés de la Universidad, le dije que no. Su vestido ganó ese año y yo, que siempre veía las galas de la reina con mi abuela, le prometí a ella que iba a salir en una gala. Pero la pobre falleció al año siguiente, entonces imagina lo que puede significar esto para mí. Estoy súper contenta porque voy a saldar una deuda con Fernando y otra con mi abuela.

-No entiende un carnaval sin...

-Sin la sensación en la calle que vivimos un mes los canarios, con una felicidad y alegría que no se respira en otra época del año.

-Un disfraz ideal.

-Pues el de candidata a reina, de verdad que todos los años me digo: por favor, yo rezo a la Virgen del Pino en Teror para que me deje sacar un vestido. (Risas).

-¿Qué aficiones tiene?

-El deporte, soy karateka desde pequeñita. Además, me gusta mucho leer y culturizarme, siempre estoy estudiando porque soy muy inquieta, y la playa.

-¿Cuál es su plato preferido?

-Soy muy comelona pero si tengo que decir algo, las papas arrugadas con mojo.

-Un destino para viajar.

-Me encanta viajar y este año, si Dios quiere y puedo, me voy a Nueva Zelanda. Me lo merezco.

-El carnaval de 'La Tierra' llama a concienciar sobre el futuro del planeta, ¿de qué manera contribuye a reducir el impacto sobre él?

-Soy muy recicladora y en mi negocio obligo a todo el mundo a separar, porque todo viene forrado con plástico. Y en casa ya los tengo a todos adiestrados. Creo que tenemos que disfrutar el mundo en el que vivimos pero hay que dejarlo bien para las personas que vengan detrás.