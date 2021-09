'El Rubio': «No es que esté lleno de violencia, estoy lleno de impotencia. No he hecho nada» tribunales El sospechoso en el caso de Yéremi Vargas rompe su silencio y dice que no es culpable: «No tuve nada que ver con la desaparición del niño»

Cumplió cinco años de condena por abusar sexualmente de un menor de edad y ahora, en libertad desde marzo de 2020, Antonio Ojeda, alias 'el Rubio', vuelve a estar en el punto de mira de los investigadores como el principal sospechoso del caso Yéremi después de que la autoridad judicial decretase su reapertura a petición de la familia del desaparecido. Ojeda, de 61 años, está al tanto de esta circunstancia pero se defiende de las acusaciones: «No es que esté lleno de violencia, estoy lleno de impotencia. No he hecho nada, no tuve que ver con la desaparición del niño», declaró a este periódico.

'El Rubio' vive en un hostal de la capital grancanaria y se mantiene gracias a los Servicios Sociales después de haber pasado por varias viviendas tras su salida de prisión y ahora, sigue insistiendo en su inocencia y se declara un «cabeza de turco». Insiste en que no tiene «nada que ver con eso, nada que ver», en referencia a la desaparición de Yéremi Vargas el 10 de marzo de 2007 en Vecindario. «Todo esto es porque la gente que ha venido detrás de mí, no cesa. La Guardia Civil se equivocó y si se equivocó es problema de ellos. Si la ropa de ellos está entrando en el juzgado, ellos sabrán», expuso. «Usted pregúnteles a ellos por qué sale esto ahora, vaya al juzgado y que le digan. A mí me metieron un marrón y me comí cinco años sin culpa ninguna y no fui yo [en referencia al procedimiento por el cual fue condenado]. Había testigos y los mismos guardias civiles que me metieron en eso, intentaron meterme en esto [en el caso Yéremi]. Fue una venganza personal», exclamó visiblemente molesto.

El investigado, que no dudó a la hora de dejar claro que si lo cita el juez «voy a declarar», negó que tuviera «algo que esconder, nunca tengo nada que esconder. A mí me cogieron de cabeza de turco y ahí abajo en el pueblo [en Vecindario] hay mucha gente que no ha hablado pero que sabe la verdad y que yo no he hecho nada de esto. A mí los guardias civiles que vinieron de Madrid, lo hicieron porque los llamaron los de aquí que me metieron el marrón éste por el que perdí cinco años sin tener culpa ninguna. Yo no tengo culpa de nada», insistió 'el Rubio'.

Ante la pregunta de qué le diría a la familia de Yéremi Vargas, 'el Rubio' insiste en su inocencia: «Que yo no he hecho nada. Yo no estoy a mal con nadie, me han puesto a mí en contra de todos y no tengo nada que ver. Esa pobre mujer me ha dado mucha pena [en referencia a Ithaisa Suárez] e incluso una vez quisieron archivar el caso hace ya muchos años y buscaban firmas para evitarlo y yo firmé. Allí está la firma para que lo comprueben. Yo no tengo nada que ver. Solo intenté ayudar porque preguntaban si alguien había visto algo. Me puse a ayudar a esa gente y ahora me toman al revés. Yo vi lo que vi, si hubiera visto a otro, hubiera nombrado a otro. No me arrepiento de la entrevista que me hicieron en la televisión porque la culpa la tuvo la Guardia Civil que cerró el caso sin hacerme caso ni poner asunto a lo que les dije. Me 'jincaron' el marrón por culpa de ellos, no hice nada y había testigos», argumentó.

«Soy una persona a la que están mortificando sin culpa ninguna», finalizó Ojeda, quién pidió «respeto y que no me molesten» en su día a día.

Ahora, el procedimiento judicial que se acaba de reabrir está a la espera de que las partes informen y que la autoridad judicial determine si las pruebas propuestas por la acusación popular son procedentes o no para proceder a su práctica.