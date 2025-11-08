Rompe una ventana y roba 2.400 euros en el Club de Mayores El Doctoral: piden seis años de prisión Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de diciembre de 2022

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:30

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado un escrito de acusación contra un hombre, que responde a las siglas A.C.G., como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior del Club de Mayores El Doctoral, del que es titular el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron sobre las 04:35 horas del 5 de diciembre de 2022, cuando el acusado, con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, accedió al interior del establecimiento, situado en la calle Santo Domingo, tras romper la reja de una ventana lateral. «Una vez dentro, sustrajo 2.400 euros procedentes de la recaudación de la caja y de la máquina de tabaco, dándose a la fuga», añade esta parte. El encausado habría causado daños valorados en 1.605 euros en la caja registradora y 158 euros en la ventana, según la tasación pericial.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público e interesa una pena de seis años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El juicio, tramitado por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, podría cerrarse con una sentencia de conformidad tras un acuerdo. Se celebrará el miércoles en la Sección II de la Audiencia Provincial.