Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 8 de noviembre de 2025
Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas. Arcadio Suárez

Rompe una ventana y roba 2.400 euros en el Club de Mayores El Doctoral: piden seis años de prisión

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de diciembre de 2022

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:30

Comenta

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado un escrito de acusación contra un hombre, que responde a las siglas A.C.G., como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior del Club de Mayores El Doctoral, del que es titular el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron sobre las 04:35 horas del 5 de diciembre de 2022, cuando el acusado, con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, accedió al interior del establecimiento, situado en la calle Santo Domingo, tras romper la reja de una ventana lateral. «Una vez dentro, sustrajo 2.400 euros procedentes de la recaudación de la caja y de la máquina de tabaco, dándose a la fuga», añade esta parte. El encausado habría causado daños valorados en 1.605 euros en la caja registradora y 158 euros en la ventana, según la tasación pericial.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público e interesa una pena de seis años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El juicio, tramitado por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, podría cerrarse con una sentencia de conformidad tras un acuerdo. Se celebrará el miércoles en la Sección II de la Audiencia Provincial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  2. 2 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  4. 4 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  5. 5 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  6. 6 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  7. 7 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  8. 8 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  9. 9 Condenan con multa a un profesor al que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel
  10. 10 La Audiencia Provincial confirma la condena a Pablo Quintero por acoso sexual a una trabajadora municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Rompe una ventana y roba 2.400 euros en el Club de Mayores El Doctoral: piden seis años de prisión

Rompe una ventana y roba 2.400 euros en el Club de Mayores El Doctoral: piden seis años de prisión