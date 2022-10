El Román se apropia de la carretera para reclamar aceras

El mismo tiempo que se tardó en construir las tres primeras fases de la circunvalación a la capital grancanaria es el que llevan los vecinos del barrio del Román esperando por que amplíen la carretera de San Lorenzo y construyan aceras para garantizar un paso seguro para los viandantes, tal y como consta en un proyecto elaborado por el Cabildo de Gran Canaria. Rebosada su paciencia, nueve años más tarde, en la tarde de este viernes volvieron a manifestarse contra la peligrosidad de la GC-308 y bajo el lema ¡Aceras ya!

La manifestación partió del Román, pero fue recogiendo poco a poco la preocupación de otros barrios, como San Lorenzo, Riscos Negros, El Zardo o Tamaraceite.

«Es un proyecto muy importante para todos», rezaba el cartel que portaba Cecilia Martín. «A mí un coche me dio un tortazo con el retrovisor y el conductor siguió sin parar», explica, «fue hace tiempo, pero los coches cada vez van a más».

Los niños reclamaron un paso seguro. Shaila Batista y Cecilia Martín describieron sus malas experiencias en la carretera. / Arcadio Suárez

Para reclamar sus aceras, los vecinos ocuparon el asfalto. Por una vez, los coches tuvieron que esperar al paso de los viandantes y olvidar la velocidad. «A ver si sacamos algo», decían algunos en el arranque de la manifestación.

Escoltados por los agentes del Cuerpo de Nacional de Policía, los vecinos recorrieron el trayecto entre El Román y Riscos Negros, el mismo para el que piden las aceras.

En un día normal, tendrían que haber ido por el arcén o, en algunos tramos, por el propio asfalto, con miedo a que un coche o un camión se les eche encima.

Los carteles reivindican la normalidad. «Aceras por una carretera segura», «Mi abuelo no puede salir a la calle» o «Quiero ir a mi cole o a mi parque caminando segura» fueron desfilando por la GC-308, tratando de despertar el interés de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria por el proyecto de ampliación y mejora de la GC-308 que solo se mueve en la infografía que se preparó en 2020.

Vídeo. Proyecto de ampliacion y mejora de la GC-308. / C7

La presidenta de la plataforma GC-308, Ana María Martel, fue la encargada de leer el comunicado que resume la realidad de este barrio. «Es una vía muy peligrosas, es estrecha, con curvas difíciles, no tiene arcén, carece de aceras, las guaguas escolares y las públicas no tienen apartaderos y escapamos a diario de muchos atropellos, con una intensidad media diaria de 8.000 vehículos», expuso. Los vecinos hicieron un llamamiento al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, cuyo compromiso para ampliar la carretera era firme cuando estaba en el Cabildo; al consejero Miguel Ángel Pérez del Pino, para que declare la obra de urgencia y se pueda acelerar el inicio de las obras; y al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, «para que presione y se pueda acelerar el comienzo de los trabajos».

La peligrosidad de la carretera de San Lorenzo no es solo una preocupación de los peatones. También los conductores sufren las estrecheces que tiene la vía en algunos puntos. Shaila Batista recuerda todavía el choque frontal que sufrió hace ocho años. «Por el estrechamiento que hay a la salida del barrio, un coche se vino hacia mí y chocamos de frente», explica esta joven vecina, «mi coche dio vueltas y no me mató de milagro». Para ella, es necesario que el Cabildo de Gran Canaria «vea el peligro que tenemos y que arregle la carretera de inmediato».

De la carretera se sabe todo: sus dos kilómetros de peligros, las curvas más peligrosas y sus carencias, pero también la inversión que se necesita ( 2,96 millones de euros) y el tiempo de obra que se requiere para implantar aceras. La única incógnita que queda por despejar en esta ecuación viaria es cuándo comenzarán las obras.

El presidente de la asociación de vecinos del Román, Carlos Batista, lamentó que desde el Cabildo no se les informara de la marcha del proyecto. «No sabemos más que están con las expropiaciones, pero llevamos ya nueve años así», lamentó.

La misma queja de falta de atención de la Corporación insular la trasladó el secretario de la federación de asociaciones de vecinos Las Medianías, Benito Monagas. « Llevamos más de un año esperando por una reunión con el consejero Pérez del Pino», dijo.

El concejal del PP, Ignacio Guerra, recordó que el proyecto está elaborado desde 2014, «pero cuando Ángel Víctor Torres llegó al Cabildo se paró».

Para el portavoz de CC, Francis Candil, las carencias de aceras en barrios como El Román, Las Perreras o Almatriche demuestran que «aunque el Ayuntamiento capitalino dice que su prioridad es la movilidad, el peatón no lo es».

En la manifestación también estuvo presente el presidente de la asociación Princesa Texeida, de Almatriche, que reclama información sobre la reordenación de la GC-310.