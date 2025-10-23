Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 13:37 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

La mujer de avanzada edad y dos de sus hijos que fueron víctimas, la noche de este martes, de un robo con violencia en su vivienda de la calle Buenos Aires, en la zona de Triana de Las Palmas de Gran Canaria, se encuentran «bien» pero «en 'shock'». Así lo han confirmado este jueves a CANARIAS7 fuentes cercanas a la familia.

Las mismas fuentes explican que el asalto que presuntamente llevaron a cabo dos hombres que, tras llevarse dinero y joyas provocaron un incendio en la residencia que puso en riesgo al vida de sus moradores, «ha sido de película de terror», por lo que las víctimas no quieren regresar a su domicilio y de momento han sido acogidoas por familiares.

Añaden, además, que la madre y uno de los hijos sufrieron durante el robo heridas de menor gravedad pero que el otro de los vástagos «tuvo que ser trasladado al Hospital Insular» y recibió «puntos en la cabeza porque lo golpearon bastante», pero afortunadamente este miércoles ya recibió el alta.

De igual modo, apuntan que «la investigación policial sigue su curso» y aseguran que «la Policía está haciendo bien las cosas». Aunque no pueden desvelar muchos aspectos, sí que señalan que este miércoles acudieron agentes «de la Judicial y de la Científica a la casa y están trabajando».

También avanzan estas fuentes próximas a la familia que las víctimas ya han prestado declaración ante la Policía. Así, explican que este miércoles lo hizo la madre y este mismo jueves uno de los dos hijos.

Además, quieren llamar la atención sobre la «inseguridad» que aseguran se vive en esta zona de la ciudad. «Es una pasada lo que hay por aquí», apuntan.

Una circunstancia que corroboran negocios de esta parte de Triana que señalan que no es el primer asalto que se vive y señalan a uno registrado recientemente en una farmacia en las inmediaciones de Buenos Aires con Primero de Mayo.

Asociación Zona Triana

Sin embargo, Marc Llobet, presidente de la junta directiva de la Asociación Zona Triana, que representa a 170 establecimientos de esta parte de la ciudad, al ser consultado este jueves por esta asunto, respondía a este periódico que «ahora mismo nosotros estamos bastante contentos porque estamos en conversaciones continuas con la Policía Nacional y con la comisaria Jefe de la Policía Local».

Añadía que, frente a la «oleada de hurtos que estaba habiendo en la zona» han visto «una respuesta por parte de tanto de Ayuntamiento como de Policía Nacional» que se ha traducido en «más presencia policial».

Además, expresaba su confianza en que las nuevas cámaras de videovigilancia que se han solicitado para la zona comercial -una de ellas en la calle Muro con la Alameda de Colón- sean pronto una realidad. Pero, añadía que «eso no quita que, desgraciadamente, vamos a seguir teniendo casos así».