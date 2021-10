Esta semana Unidos por Gran Canarias (UxGC) confirmó que Enrique Hernández Bento, funcionario de carrera y ex delegado del Gobierno en Canarias, será su candidato a la Alcaldía, con la concejal Carmen Guerra como número dos. Ambos llegan a UxGC procedentes del Partido Popular.

-¿Cuáles son las líneas clave de Unidos por Gran Canaria para la capital?

-Tenemos claro que los cuatro grandes problemas que tiene ahora la ciudad son los ejes sobre los que vamos a trabajar de cara a las elecciones: limpieza, seguridad, movilidad y mayores. He sido interventor general de la Comunidad Autónoma y sé lo que es gestionar el dinero público. Por tanto, la ejecución de esos cuatro ejes la vamos a diseñar desde la gestión eficaz de los recursos. Lo principal es mostrar respeto a los ciudadanos en cuanto que somos los garantes de los impuestos que ellos pagan, de manera que respetar al ciudadano es gestionar eficazmente sus impuestos.

-¿Da por buena la apuesta por la MetroGuagua? ¿Y también la apuesta de los últimos años por más carriles bici y más espacios peatonales?

-Replanteárselo todo cuando hay infraestructuras que en 2023 estarán terminadas o casi acabadas pues resulta complicado; lo que no vamos a hacer es volver a levantar la ciudad. Con el carril bici con la MetroGuagua he visto sobre todo falta de consenso por parte del actual grupo de gobierno con la ciudad, y, además, cuando se afrontan proyectos de esa magnitud, hay que tener en cuenta la demanda real. Cuando voy con mi coche y veo a los usuarios de los carriles bici, y eso que ahora hay algunos más con las patinetas, me pregunto si era necesario implantarlo tan rápido o si se podría haber hecho de otra manera, analizando por barrios y viendo la demanda real de los usuarios. Con la MetroGuagua vemos que hay partes del proyecto, que son muy importantes, y que todavía ni se han iniciado, y eso significa que llegaremos a 2023 con un proyecto por acabar.

-En cuanto a limpieza, el alcalde insiste en que la ciudad no está sucia. ¿Qué proponen?

-Respecto a la limpieza, tengo claro que si el Ayuntamiento ha aprobado una relación de puestos de trabajo y la promesa del grupo de gobierno era apostar por lo público, pues veo una contradicción que se despida a estos trabajadores para apostar por una privatización argumentando que cuando se aprobó el estado de alarma sobraba personal. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es cubrir de entrada las necesidades de la plantilla. En cuanto a cómo está la ciudad, el último informe de la Organización de Consumidores (OCU) coloca a la ciudad en el puesto 40 de unas 60. Cualquiera que se dé una vuelta por la ciudad la ve sucia; el que no lo quiera ver, es que no por la ciudad. Aparte de cubrir las plazas, hay que plantearse en el pleno siglo XXI no se entiende que la limpieza se siga haciendo barriendo con hojas de palmeras: hay que modernizar el servicio, hay que meter máquinas... y hay muchas zonas por las que no se limpia con agua desde hace demasiado tiempo. Tiene que haber un cambio de estrategia por parte del Ayuntamiento.

-Mencionó el trato a los mayores, pero no es una competencia estrictamente municipal.

-Me refiero a todo lo relativo a la atención a los mayores. Ahora, por ejemplo, vemos cómo los centros de mayores de La Isleta y Ciudad Alta están cerrados. No tiene sentido que nuestros mayores puedan ir con una simple mascarilla a un partido de fútbol de la UD o del Gran Canaria de baloncesto, a tomarse una copa en un local de ocio por la noche o coger un avión e irse a la península... y sin embargo las exigencias para ir a un centro de día hacen inviable el uso de los mismos. La política de atención a los mayores debe ser prioritaria porque, además, la sociedad está envejeciendo con mucha velocidad.

-En cuanto a seguridad, ¿cree que la ciudad es insegura?

-Fui delegado del Gobierno y algunas cuestiones de seguridad conozco por esas funciones que me tocaron desempeñar. Canarias es, en términos generales, un lugar seguro, pero es evidente que la pandemia nos está dejando efectos en forma de botellones, concentraciones masivas... y a eso se une el hecho de que, con la crisis migratoria, Gran Canaria soporta que por nuestras calles pululen por nuestras calles unos 1.500 menores no acompañados. Respecto a los menas, damos dos mensajes: la solidaridad de la que tanto se habla hay que obligarla, porque lo cierto es que Andalucía tiene acogidos casi la misma cifra que en toda Gran Canaria, y no es de recibo que venga de Madrid el secretario de Estado de Migraciones y nos diga que no es de recibo que Canarias se queje cuando recibe 15 millones de turistas al año. El tema de los menas puede generar un problema de índole social y quien lo niegue se está engañando, porque cuando sean adultos, pueden verse abandonados en las calles o durmiendo en Las Alcaravaneras. En inmigración, desde UxGC estamos defendiendo la modificación de la ley para obligar a cupos de acogida por comunidades autónomas y permitir repatriar a menores con las oportunas garantías legales.

-En los dos últimos mandatos, la capital ha tenido gobiernos de coalición. ¿Tiene claro con quién se sentaría en una mesa negociadora para un pacto y con quién no?

-En esto voy a hacer como Julio Anguita: «Programa, programa». (Sonrisas). Una ciudad lo que necesita es gestión.

-¿Pero no debe haber también una ideología detrás de esa gestión?

-Soy vecino de esta ciudad y cuando salgo de casa lo que le pido al alcalde es que la ciudad esté limpia, que no tarde hora y media de mi casa al trabajo, y que cuando salgo con mi familia por la noche no me lleve un susto o que tenga que ir esquivando a niñatos de botellón. Por supuesto que la gestión política son muchas cosas más, pero en buena parte de ellas lo importante es garantizar la gestión.

-Un partido que se llama Unidos por Gran Canaria ¿lleva en el ADN ser insularista?

-Para nada. Nunca me sentido una persona egoísta y para mí los insularismos son egoísmos. He militado en un partido de ámbito nacional y me considero español, canario y grancanario. Pero sí es verdad que Gran Canaria lleva muchos con una desatención. Y el culpable es Coalición Canaria, que también es el culpable de nuestra existencia. A mí me podría parecer bien un partido nacionalista como el PNV, que defiende los intereses de todo el País Vasco, pero CC no ha sabido aunar, sino que le ha podido más su chicharrerismo. Siempre ha sido así y lo dije cuando estuve en el PP: llevan 30 años gobernando para ellos. Y ahora están en manos de un señor que quiere echar bombas en el volcán. Nosotros somos un partido de ámbito insular pero somos solidarios.

-¿Vuelve a la política con ánimo de revancha?

-No. Vuelvo para disfrutar.

-¿Conoce de verdad la ciudad?

-Creo que nadie conoce de verdad la ciudad. Es una ciudad con casi 200 barrios, muy compleja, muy diversa... Me crié entre Schamann y Escaleritas, después nos mudamos a la zona de Triana e iba caminando al colegio por las calles de Vegueta, he estado muy vinculado al mar, a la vela, nado mucho con un grupo de amigos por La Isleta... conozco la ciudad en la que me muevo. Y quien sí se conoce la ciudad al dedillo es Carmen Guerra, que es un valor fundamental en la candidatura.