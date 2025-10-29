«Reprobación, luz y taquígrafos» por el campo de béisbol de La Minilla

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:55 Comenta Compartir

El fallido proyecto de un campo de béisbol y softbol en Las Palmas de Gran Canaria, por el que la ciudad tiene que devolver con intereses la subvención del Cabildo por un importe de 1,4 millones de euros, propicia airadas reacciones de la oposición en el Ayuntamiento de la ciudad.

El Partido Popular, a través de su portavoz Jimena Delgado, estima que esta circunstancia debería propiciar una «reprobación» al gobierno de la ciudad y, por extensión, al consejero de Deportes que la reclama, que fue concejal de Deportes durante el pasado mandato en la ciudad.

Por su lado, en boca de su edil David Suárez, Coalición Canaria demanda «luz y taquígrafos» para aclarar un proyecto que con seis años de recorrido finalmente no se vera materializado en el espacio que se le había consignado en La Minilla.

Aunque el asunto en cuestión pende del área de Urbanismo del gobierno municipal, encabezado por Mauricio Roque, Delgado sitúa en el foco de sus críticas a los responsables deportivos de la ciudad. «La construcción de un campo de béisbol en Las Palmas de Gran Canaria era una extravagancia que tiene pocos precedentes, sobre todo, porque cuando nos enteramos allá por 2019 parecía una broma. Ahora sabemos que era una broma, pero de mal gusto», dijo.

Por eso, la edil de los populares señala que, además, este hecho es especialmente grave por las consecuencias derivadas de dar carpetazo al proyecto. «Años después vemos las consecuencias de este disparate. Que nos costará más de 216.000 euros por nada, por un par de titulares de prensa y un par de fotos del concejal de Deportes de turno, Aridany Romero, que además ahora y para cerrar el círculo de este disparate, es el que nos exige el reintegro de la subvención y el pago de los intereses. Esto merece la reprobación pública del concejal de Deportes de entonces y de la concejala de ahora. Pero sobre todo merece una reflexión sobre el rumbo de la política deportiva de la ciudad, que se ha demostrado como un error de principio a fin», indicó.

Fallido desde el inicio

Delgado entiende que el proyecto era fallido desde un inicio, porque el terreno, en la rotonda del Hospital Negrín, no reunía las condiciones necesarias para infraestructura deportiva de ese calado. «Se querían destinar 3,5 millones de euros de dinero público en construir un campo de béisbol en Las Palmas de Gran Canaria, en una parcela con grandes desniveles, superficie y falta de urbanización previa, lo que disparaba el precio de urbanización de la misma», comentó.

Por su lado, a través de un comunicado de prensa, Coalición Canaria asegura que solicitará un informe detallado del expediente de reintegro, la depuración de responsabilidades por la mala planificación y la reorientación de la inversión deportiva «hacia necesidades reales y con impacto social, priorizando equipamientos de uso en los barrios. Cada euro público debe destinarse a proyectos necesarios, viables y útiles; no a ocurrencias que terminan en devoluciones, intereses y frustración ciudadana».

Su portavoz en el pleno de Las Palmas de Gran Canaria, hace amplias sus críticas al incluir en el reparto de responsabilidades a la edil de Deportes Carla Campoamor. «No ha sabido gestionar el balance de gestión que recibió, con muchas mejoras posibles, lo que es una demostración clara de su incapacidad al frente de una política tan importante para el bienestar de nuestros vecinos como la política deportiva».