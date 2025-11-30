Las Rehoyas: una reposición fuera de plazo

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La reposición del barrio de Las Rehoyas, que se contempla en un proceso de siete fases, todavía no es capaz de pasar de la fase cero a pesar de que en noviembre de 2024 Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, señaló que tras el verano de 2025 llegarían los primeros vecinos al nuevo edificio que se ha edificado sobre el terreno del parque del barrio. Por lo pronto, esto no sucederá, al menos, hasta mayo de 2026 según el cronograma de las obras de las zonas ajardinadas y el aparcamiento del bloque.

La planificación de los trabajos en las zonas verdes, aparcamiento y acceso a la parcela, cuya adjudicación por parte del gobierno de la ciudad se ofició el pasado mes de agosto, plantea un cuadro de inversiones y trabajos que se proyecta, como mínimo, hasta el mes de abril del próximo año.

Su adjudicación, cifrada en 818.000 euros, planteaba un plazo de seis meses de plazo para su finalización, límite temporal que se ve superado en el proyecto confirmado por el área de Urbanismo y que demora algo más la llegada de los primeros vecinos del barrio a la mole de 148 viviendas levantada sobre los antiguos terrenos del campo de fútbol que se encontraba en el parque y que había heredado el nombre de Antonio Rojas del recinto hace muchos años desaparecido en el solar que hoy en día ocupa el instituto de Cruz de Piedra.

Igual que en Doctor Chiscano

Las demoras en el edificio de Las Rehoyas ralentizan el proceso de renovación del barrio, afectado gravemente a su vez por la paralización de los trabajos, del edificio de 152 viviendas de la calle Doctor Alfonso Chiscano destinado a recibir a familias del barrio, lo que permitiría que comenzaran los trabajos de demolición de las viejas viviendas. Este no estará listo al menos hasta 2028.

Este escenario genera incertidumbre entre los residentes en Las Rehoyas, que no se atreven ya a hacer pronósticos sobre cuándo se mudarán a sus nuevas casas para iniciar una vida mejor y más confortable. Y es que las viviendas ya construidas sobre el parque tienen medidas comprendidas entre los 54 y los 72 metros cuadrados, ampliando los márgenes vitales de sus habitantes que durante décadas han residido en pisos de 42 metros cuadrados.

El hecho es que este proceso de regeneración del barrio lleva años coleando y ha pasado por varios procesos frustrados. La concepción de este mismo edificio llegará, suponiendo que esté listo en el nuevo plazo previsto, con tres años de retraso sobre el cronograma presentado inicialmente, que abordaba su finalización original para comienzos del año 2023.

Los trabajos que quedan por completar para hacer completamente habitable el nuevo edificio se proyectan, según comunicó el Ayuntamiento de Las palmas de Gran Canaria en una nota de prensa, sobre una superficie total de 4.511,83 metros cuadrados, de los que 2.399,95 corresponden a pavimento peatonal, 1.416,92 a zonas ajardinadas y los 694,96 restantes al rodonal que da acceso al edificio.

La conclusión de estos trabajos es necesaria para poder hacer oficial la llegada de los nuevos residentes al bloque plantado en un extremo del parque, que desde hace tiempo ocupa una posición de pantalla sobre lo que antes era una zona ajardinada y libre frente a la Carretera General del Norte.

Ese edificio se eleva como un fantasma de hormigón. Allí parece haber acabado hace tiempo su construcción, pero la falta de los acabados anteriormente señalados hace inevitable retrasar la llegada de sus ocupantes, que fueron elegidos mediante un sorteo que se acomodaba a las condiciones de cada familia.

Existen voces vecinales, a su vez, que avisan de haber visto algunos pisos okupados ante la lentitud del proceso de entrega de los viviendas sometido a los remates que se están prorrogando, entre otras cosas, en la culminación de las 87 plazas de garaje y 66 trasteros que se preparan en su subsuelo.

Sin fecha final

El Plan de Reposición de Las Rehoyas, que cuenta con un presupuesto inicial de 183 millones de euros para la construcción de 2.558 viviendas en 7 fases en un plazo mínimo de 16 años. Esta última coletilla permite jugar con los plazos aunque ya se han ido consumiendo años sin que se haya derribado todavía ninguno de los viejos edificios del patronato que evidencian en su estructura el paso del tiempo y su pésima conservación.

Las obras del primer edificio, el que albergará a 148 de las 2.600 familias que forman parte del plan, comenzaron en enero de 2022 y cuando están a punto de cumplirse cuatro años del comienzo de los trabajos todavía ninguna persona del barrio ha recibido las llaves de sus viviendas. Un proceso fuera de plazo y al que vista la celeridad con el que ha arrancado su fase cero poco optimismo pueden tener a los que les ha tocado esperar hasta el final.