Rechazo vecinal a la tasa de basura

Las oficinas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue el espacio elegido por colectivos vecinales y ciudadanos para manifestar, en la mañana de este miércoles, su rechazo a la tasa de basura que afrontarán quienes vivan en la ciudad desde el próximo año.

Bajo el lema 'No al pelotazo de la tasa de basura 2026', una treintena de personas que se siente afectada por la entrada en vigor de un tributo que supondrá el pago de 149 euros por la gestión de residuos, dejó patente su oposición a que se grave aún más el bolsillo del ciudadano.

Representantes de colectivos de Las Torres, Barrio Atlántico, Siete Palmas, Reina Mercedes o La Isleta, entre otros, lideraron una protesta centrada en lo que consideran un «abuso» y en la que portaron pancartas en la que figuraban frases como: 'No al saqueo de la economía familiar', 'No a la tasa de basura, basta de robo', 'Por nuestra ciudad, la que nos merecemos' o 'El dinero alcanza si otros no lo roban'.

Juan Angulo, presidente de la asociación de vecinos Las Torres Altas, actuó como portavoz de los colectivos presentes en una manifestación cuyo objetivo era «reivindicar, una vez más, los pelotazos que nos mete el Ayuntamiento con la nueva tasa de basura. Está bien que esa norma venga de Europa, pero es que pagamos ya demasiado».

Añadió que consideran «un abuso a la ciudadanía, a los vecinos», este nuevo tributo y dejó patente el hartazgo. «Estamos hartos de pagar impuestos y que no se vea a dónde van destinados esos impuestos. Ahora con el reciclaje, ¿dentro de unos meses, qué será? Barrios abandonados, ciudad perdida, sucia, llena de ratas. Y seguimos los ciudadanos pagando y no podemos soportar todo esto», expuso.

Además, apuntó que este nuevo impuesto no debería recaer en los hogares y negocios sino que el Ayuntamiento capitalino es el que debería soportarlo.

«La carga que la ponga el Ayuntamiento, eso puede salir de los presupuestos municipales, no que corra siempre de la mano de los vecinos, los ciudadanos y comercios de Las Palmas de Gran Canaria. Volvemos otra vez a lo mismo, el abuso de las autoridades públicas a la hora de cobrar y cobrar, mientras seguimos en lo mismo, pues los barrios de esta ciudad seguimos abandonados», señaló.

Justificó la petición de los colectivos ciudadanos de que el consistorio asuma la tasa de basura dentro del «despilfarro que se hace en esta ciudad». Y aludió a la devolución de subvenciones. «Ahora hemos perdido casi 20 millones de euros, del 2023 al 2025, en distintas subvenciones», dijo.

También habló de «proyectos que no se ejecutan», de «obras que no se terminan», y aseguró que «la ciudad está perdida». Algo de lo que, dijo, «no podemos echarle la culpa a la oposición, a los vecinos que están todo el día en la calle. No, es el grupo de gobierno quien gestiona el dinero de los ciudadanos».

Angulo insistió en reivindicar que la ciudadanía no puede afrontar el nuevo tributo. «No podemos, basta ya del abuso de los ciudadanos», afirmó.

Al mismo tiempo, expresó las dudas que tienen sobre cómo se va a aplicar y gestionar esa tasa por la gestión de residuos.

«Estamos abandonados y no podemos soportar otra vez la carga, otro impuesto más, 150 euros por vivienda y que no se sabe lo que van a hacer. No se sabe cómo se va a hacer porque eso empieza en enero», indicó.

Así, cuestionó aspectos como «¿a dónde van a ir esos residuos? ¿Quién va a gestionar esos residuos? ¿Quién los va a controlar? No se sabe nada».

Además, criticó que se agrave a los hogares por igual. «¿Una persona solo en la casa va a pagar los mismos 150 euros que una familia con seis personas?», planteó.

Tampoco se olvidó de los negocios. «Los comercios ya están ahogados de impuestos, bien del gobierno central o bien de las administraciones municipales. ¿Qué pasa con ellos? Porque subir la reja por las mañanas cuesta».