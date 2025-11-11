Radiografía social a Las Palmas de Gran Canaria: «Los indicadores mejoran pero sigue existiendo una profunda desigualdad»

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria afina su relación con el tercer sector, las entidades privadas sin ánimo de lucro que dan cobertura a las realidades sociales de la ciudad, con una inversión que crece hasta los 3,1 millones en 14 convenios de colaboración. Las organizaciones aplauden el crecimiento y el respaldo institucional pero piden que el nivel de alerta se extreme: «Estamos en un contexto en el que parece que los indicadores mejoran pero seguimos con una tremenda desigualdad».

Esas palabras de Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR y miembro de la red contra la pobreza EAPN, suenan como un gong en la conciencia de la ciudad, en la que las imágenes de esa desigualdad estructural están presentes en su lista de tareas por resolver.

Lorenzo argumento que las cosas apenas han cambiado en los últimos años, y que Las Palmas de Gran Canaria, como ciudad más poblada del archipiélago, no escapa a esa cruda verdad. «Nos encontramos en una realidad social en la que hay que intervenir. Y es verdad que estos convenios nos permiten trabajar mejor, racionalizando la acción. El último informe Arope mejoraba los indicadores de la última década pero seguimos hablando de casi 700.000 personas en situación de exclusión social en toda Canarias. Un contexto en el que mejoran determinados indicadores pero en la que sigue habiendo una profunda desigualdad que ya se ha convertido en estructural», refiere.

Firma de convenios

Este martes, las Casas Consistoriales de Santa Ana se produjo un acto en el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria firmó los convenios, que por primera vez desde 2019 se amplían para dar cabida a cuatro entidades más. En el acto presidido por la alcaldesa Carolina Darias y Carmen Luz Vargas, concejala de Bienestar Social, participaron la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Fundación Canaria Farrah, Fundación ADEPSI, Asociación del Banco de Alimentos de Las Palmas, Casa de Galicia, Fundación CESICA, Cruz Roja Española, Obra Social de Acogida y Desarrollo, Asociación AFAES, Cáritas Diocesana de Canarias, Asociación Mojo de Caña.

La partida económica, que se encuadra en el capítulo cuatro de los presupuestos municipales, asciende hasta los 3.125.208,59 euros, un incremento, señaló la jefa del gobierno local, que se sitúa en un 38%. «Creemos que este es el camino, que nos da un valor diferencial único para estar cerca de la gente y acompañarlos en este contexto complejo», expuso Lorenzo, portavoz de las entidades en el acto oficial.

Ampliar Foto de familia de la firma de convenios en las Casas Consistoriales. Cober

Esta colaboración entre la administración pública, en la visión de Juan Carlos Lorenzo, tiene que servir para impulsar un cambio de modelo que permita activar resortes que cambien las políticas actuales, incapaces hasta el momento de dar una respuesta definitiva a este problema perenne. «Tenemos que empezar a intervenir de una manera distintas. No podemos estar en este contexto de escasez restrictiva, en el que la gente tiene dinero pero no el suficiente para vivir. La mitad de la población tiene dinero pero no el suficiente para llegar a fin de mes y tener gastos imprevistos, esto causa un problema emocional muy fuerte», expuso.

Durante su discurso ante las entidades, escudada por los técnicos de Bienestar Social, Darias aseguró que estos convenios que se rubricaron durante el acto de las Casas Consistoriales respaldan «un trabajo solidario que responde a un compromiso firme con las personas a las que atienden y de las que cuidan con el mayor respeto y cariño. Estos 14 convenios permiten reforzar la atención social, la inclusión y la lucha contra la exclusión en todos los ámbitos, desde la infancia hasta las personas mayores, pasando por la salud mental, la inmigración o la atención a personas sin hogar».