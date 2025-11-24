Queja en El Lasso: los vecinos limpian el local social

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

En medio del debate abierto en Las Palmas de Gran Canaria por la suciedad y la declaración de emergencia sanitaria, en El Lasso se sienten como en la aldea gala, aislada del torrente del mundo. Allí, en el local social del barrio, algunas vecinas llevan dos semanas limpiando las instalaciones municipales. Fregona en mano, no solo pasan un paño al suelo, sino que denuncian la falta de atención municipal.

La presidenta de la plataforma vecinal El Lasso se Mueve, Kely García, explicó que en el local social se imparten clases de mantenimiento de gimnasia y pilates, «y como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no viene a limpiar, lo hemos tenido que hacer las propias usuarias».

Aseguran que han reclamado un mayor esfuerzo de limpieza, «pero no nos hacen caso».

Sin respuesta satisfactoria

Los vecinos del Lasso explican que se han dirigido al servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para trasladarles las quejas y tratar de convencerlos de que se requiere una actuación más continuada. «Se van tirando la pelota de un departamento a otro», señalan los vecinos, «es frustrante que la desidia hacia nuestro barrio sea el denominador común de las instituciones».

También lo han remitido a la Concejalía del distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira. «Ya estamos cansados», expuso Kely García, «ya no sé qué hacer para que nos tengan en cuenta». Los vecinos de esta parte de la capital grancanaria no descartan realizar algún tipo de movilizaciones si no se soluciona este problema.

Se han animado a denunciar esta situación públicamente pese a que dicen que no querían hacer públicas sus quejas. «Esto está ocurriendo desde hace tiempo», expone la representante vecinal, «el local social del Lasso está dejado de la mano de Dios, nos han puesto estas dos actividades y no lo limpian como es debido».

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se informó de que sí se limpia el local, pero se aclaró que hay determinados huecos por los que entran las palomas y esto genera una suciedad adicional. «Estamos estudiando la forma de solventarlo», exponen fuentes de prensa del Consistorio capitalino a través de un mensaje de texto.

En este barrio de Las Palmas de Gran Canaria de apenas 2.000 habitantes se tiene la sensación de que la falta de respuesta a sus reivindicaciones de limpieza con el local social no son sino una muestra más del olvido que padecen sus calles.

Apesar de estar solo a diez minutos en coche del centro de la ciudad y de ser uno de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria con una historia vecinal y asociativa fuerte -con presencia desde el año 1976-, en los últimos años este barrio ha ido perdiendo presencia en la agenda municipal e institucional.

Por eso, desde octubre del año 2021 un grupo de vecinos del Lasso están intentando reforzar la voz vecinal para que el barrio no se quede en la parte de atrás de una ciudad que vibra en otros puntos de su geografía, pero que dormita en cuanto se inclina la carretera.