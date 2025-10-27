Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Nuevo uevo edificio de la Guardia Civil en el Puerto de Las Palmas. Arcadio Suárez

El Puerto de la Luz dota de un nuevo cuartel «moderno y funcional» a la Guardia Civil

Se trata de una instalación que permitirá una acción «más ágil y efectiva» por parte de los efectivos de la Guardia Civil en su lucha contra el contrabando y el tráfico de drogas

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:13

El puerto de La Luz, de Las Palmas de Gran Canaria, dispone desde este lunes de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, «moderno y funcional», situado en el muelle Pesquero, que reúne los distintos servicios que presta de vigilancia aduanera, fiscal, marítima y terrestre, lo que contribuirá a mejorar la seguridad.

Se trata de una instalación que permitirá una acción «más ágil y efectiva» por parte de los efectivos de la Guardia Civil en su lucha contra el contrabando y el tráfico de drogas, ha indicado el teniente general jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima, Manuel Navarrete.

El nuevo cuartel ha sido financiado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con tres millones de euros, y por el Instituto Armado, que ha aportado 100.000 euros para su equipamiento, ha señalado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

El edificio, dotado de unas instalaciones modernas y funcionales, es consecuencia de un convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria y la Guardia Civil firmado en 2019 por el anterior presidente Luis Ibarra, que ha asistido al acto.

La presidenta actual de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha reconocido el trabajo llevado a cabo por su el anterior equipo para sacar adelante este proyecto.

El nuevo cuartel de la Guardia Civil, una edificación moderna e identificable con la imagen corporativa de la institución, ocupa una superficie aproximada de 850 metros cuadrados distribuidos en dos niveles sobre rasante y responde a criterios de funcionalidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

En la planta baja se ubican las dependencias de la Sección Fiscal, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y el Grupo Cinológico, este último dotado de modernas perreras y áreas específicas para el cuidado y mantenimiento de los canes.

La misma planta incorpora un aparcamiento destinado a vehículos oficiales con acceso directo desde la entrada principal, así como un patio de maniobras situado al suroeste, vinculado al muelle Pesquero y a la futura instalación de pantalanes.

La primera planta acoge las oficinas del Servicio Marítimo y de la Compañía de Fiscal, además de salas de reuniones, un aula de formación y vestuarios diferenciados para personal femenino y masculino.

Un edificio sostenible

La construcción se compone de piezas prefabricadas de GRC, moduladas para aportar protección solar y coherencia arquitectónica.

La carpintería de aluminio posee más del 70 % de contenido reciclado y los tejidos interiores elaborados a partir de plásticos recuperados del mar reflejan el compromiso con la sostenibilidad, mientras que la distribución interior responde también a criterios de salud y bienestar, priorizando la ventilación cruzada natural.

En las fachadas practicables se han integrado aireadores que permiten la renovación del aire incluso con el edificio cerrado, evitando la aparición de humedad y hongos en un entorno marítimo.

