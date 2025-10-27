El Puerto de la Luz dota de un nuevo cuartel «moderno y funcional» a la Guardia Civil Se trata de una instalación que permitirá una acción «más ágil y efectiva» por parte de los efectivos de la Guardia Civil en su lucha contra el contrabando y el tráfico de drogas

Nuevo uevo edificio de la Guardia Civil en el Puerto de Las Palmas.

Efe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 18:13 Comenta Compartir

El puerto de La Luz, de Las Palmas de Gran Canaria, dispone desde este lunes de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, «moderno y funcional», situado en el muelle Pesquero, que reúne los distintos servicios que presta de vigilancia aduanera, fiscal, marítima y terrestre, lo que contribuirá a mejorar la seguridad.

Se trata de una instalación que permitirá una acción «más ágil y efectiva» por parte de los efectivos de la Guardia Civil en su lucha contra el contrabando y el tráfico de drogas, ha indicado el teniente general jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima, Manuel Navarrete.

El nuevo cuartel ha sido financiado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con tres millones de euros, y por el Instituto Armado, que ha aportado 100.000 euros para su equipamiento, ha señalado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

El edificio, dotado de unas instalaciones modernas y funcionales, es consecuencia de un convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria y la Guardia Civil firmado en 2019 por el anterior presidente Luis Ibarra, que ha asistido al acto.

La presidenta actual de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha reconocido el trabajo llevado a cabo por su el anterior equipo para sacar adelante este proyecto.

El nuevo cuartel de la Guardia Civil, una edificación moderna e identificable con la imagen corporativa de la institución, ocupa una superficie aproximada de 850 metros cuadrados distribuidos en dos niveles sobre rasante y responde a criterios de funcionalidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

En la planta baja se ubican las dependencias de la Sección Fiscal, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y el Grupo Cinológico, este último dotado de modernas perreras y áreas específicas para el cuidado y mantenimiento de los canes.

La misma planta incorpora un aparcamiento destinado a vehículos oficiales con acceso directo desde la entrada principal, así como un patio de maniobras situado al suroeste, vinculado al muelle Pesquero y a la futura instalación de pantalanes.

La primera planta acoge las oficinas del Servicio Marítimo y de la Compañía de Fiscal, además de salas de reuniones, un aula de formación y vestuarios diferenciados para personal femenino y masculino.

Un edificio sostenible

La construcción se compone de piezas prefabricadas de GRC, moduladas para aportar protección solar y coherencia arquitectónica.

La carpintería de aluminio posee más del 70 % de contenido reciclado y los tejidos interiores elaborados a partir de plásticos recuperados del mar reflejan el compromiso con la sostenibilidad, mientras que la distribución interior responde también a criterios de salud y bienestar, priorizando la ventilación cruzada natural.

En las fachadas practicables se han integrado aireadores que permiten la renovación del aire incluso con el edificio cerrado, evitando la aparición de humedad y hongos en un entorno marítimo.