La publicación en el BOP del plan de Tamaraceite genera preocupación en el barrio

La publicación este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del anuncio de aprobación inicial del plan especial del casco histórico de Tamaraceite generó preocupación en el barrio. Los vecinos entendían que, tras el acuerdo con el alcalde, Augusto Hidalgo, en la tarde del jueves, y la decisión plenaria del viernes, el expediente quedaba paralizado. Desde el Ayuntamiento se aseguró este miércoles que, en la práctica, el documento está parado y abierto a la aportación vecinal. Y justificación la publicación en el BOP en que se trata de un trámite obligatorio.

La publicación del acuerdo de aprobación inicial del plan API-08 cogió de sorpresa a la plataforma vecinal que ha venido manifestándose en contra de algunas propuestas, en especial las relativas al número de expropiaciones que establece para ganar espacio en el casco viejo del barrio y favorecer la creación de aparcamientos, zonas libres y mejora de la red viaria, de forma que se permita garantizar la accesibilidad motorizada y, en especial, de vehículos de emergencia.

Sin embargo, los vecinos consideran que el número de expropiaciones es demasiado alto y que afecta a la configuración original del barrio y a su identidad y patrimonio arquitectónico e histórico.

El concejal de Urbanismo había explicado que el número de expropiaciones se ha reducido respecto del planeamiento en vigor, de 69 a 50. Y que no todas las propiedades son casas: 20 son solares; 7 son viviendas en uso y en buen estado; y otras 23 son casas habitadas, pero con un grado de conservación que no es el óptimo.

Serias dudas entre los vecinos

La publicación en el BOP generó primero una reacción de alarma que fue calmada, hasta cierto punto, por las explicaciones que una técnica de Geursa dio por teléfono a los portavoces de la plataforma.

Sin embargo, los vecinos albergan todavía serias dudas. «Estamos escamados, no creemos al Ayuntamiento por la experiencia que tenemos con el antiguo cruce de San Lorenzo», expone Máximo Néstor González, «vamos a seguir en la lucha». Aún así, estos ciudadanos se muestran dispuestos a acudir con espíritu constructivo a la reunión que se va a organizar el próximo 11 de octubre, en la Casa de la Cultura de Tamaraceite, para conocer los detalles del plan.

«Nos ha dolido que nos hayan engañado», se quejó otro de los portavoces del colectivo, Esteban Santana. Los vecinos no entienden cómo no les advirtieron en la reunión del jueves de que el documento se iba a publicar en el BOP. «Aquí parece que los barrios no importan a la Corporación, de ahí el abandono de Tamaraceite», añadió.

Coincide con él Paloma Armas, quien afirma que «van a seguir las movilizaciones» porque «ya no nos creemos nada».

Paralización del plan

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se entiende que puede haber surgido un malentendido respecto a la paralización del plan. Una portavoz oficial detalló que el API-08 está parado y así va a seguir «hasta que se llegue a un consenso con los vecinos».

El grupo de gobierno asegura que «no se puede parar» la publicación del documento, primero en el BOP y luego en el Boletín Oficial de Canarias, porque es una obligación legal. Y se insiste en que el periodo de alegaciones todavía no se ha iniciado.

En el anunció del BOP se confirma este extremo: «El expediente administrativo y el documento técnico se someten a información pública por el plazo de un mes computado a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias».

Aún así, el Ayuntamiento ratifica que «el plan está paralizado» y que «se ampliarán los plazos de exposición pública» para presentar alegaciones tantas veces como sea necesario hasta alcanzar un acuerdo con los afectados.

En torno a la una de la tarde, el perfil de Augusto Hidalgo en Twitter confirmaba que «lo publicado en el BOP sobre el plan de Tamaraceite es únicamente un trámite obligatorio por imperativo legal. Como prometimos, seguimos hablando con los vecinos y vecinas y no habrá aprobación definitiva hasta que alcancemos un consenso mayoritario».

Consenso con los vecinos

Desde la federación de asociaciones de vecinos Las Medianías se informó en la reunión previa al pleno de que la tramitación debía seguir. «Cuando hicimos la reunión, se dijo que los trámites administrativos tienen que proseguir y que, no obstante, se iba a escuchar a todos y que ninguno iba a salir perjudicado», expuso Alexis Rodríguez, «si se para y se queda en el cajón metido, puede ser peor».

La condición que pone la federación para este plan es que «siempre se haga con el acuerdo de los vecinos afectados». Por eso, insiste en que la publicación en el BOP «no significa que no se vaya a contar con ellos».

La información que maneja el colectivo vecinal es que incluso en el caso de que haya varias familias en una de las viviendas que va a ser expropiada, se planteará la entrega de casas a las distintas unidades familiares. «Si en una casa hay dos familias, se alojará a las dos», expuso el portavoz de Las Medianías.