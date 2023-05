«El proyecto de la MetroGuagua hay que desmantelarlo por completo»

«El partido que más crece en Canarias es Vox». Así de contundente se muestra Alberto Rodríguez, diputado nacional y candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. «En las últimas elecciones acudimos a 4 de los 21 municipios de Gran Canaria y el próximo 28 de mayo tendremos representación en 15 de los 21», destaca.

–¿Qué diagnóstico hace en la actualidad de Las Palmas de Gran Canaria?

–El diagnóstico es obvio y evidente. Tenemos unos responsables políticos, tanto en el gobierno municipal, como en la oposición, que no velan por la ciudadanía. Ellos tienen sus propios intereses, que no coinciden con los de los ciudadanos. Pongo dos ejemplos muy claros: uno fue de los primeros Plenos, si no fue el primero, que con carácter de urgencia de este mandato en el que se subieron los sueldos todos los concejales, en una decisión unánime; y la otra es el proyecto de la MetroGuagua, que es un proyecto absolutamente fracasado en todos los sentidos. Nace de la mano del Partido Popular y el PSOE lo asume y aumenta su presupuesto. No hay ni un solo ciudadano que entienda qué es lo que aporta la MetroGuagua a la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta ciudad, nunca jamás, ha tenido un problema de movilidad en la zona baja de la ciudad. Ese problema de transporte público en la zona baja no existía y el proyecto de la MetroGuagua está únicamente basada en la zona baja. Lo que se ha hecho es entorpecer la movilidad, reducir la capacidad de arterias principales que tenía nuestra ciudad, como León y Castillo, Luis Doreste Silva, Pío XII o Paseo de Chil. Todas han sido afectadas muy negativamente por la MetroGuagua, que es un cacharro que se mueve a muy baja velocidad y que tarda casi una hora de ir desde Hoya de la Plata al Puerto. Y los grandes problemas de la ciudad siguen sin resolverse, como los atascos que se sufren en El Sebadal, Torre Las Palmas, Tamaraceite o en la glorieta del Lomo Blanco para ir a la Universidad. Estos sí son problemas que sufrimos todos los que vivimos en esta ciudad todos los días y que ningún gobierno se ha interesado en resolverlo. Todo esto pone de manifiesto la desconexión entre los intereses de los ciudadanos y los intereses de los partidos políticos que están actualmente representados en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

–¿Entonces qué harían ustedes con la MetroGuagua?

–La MetroGuagua tiene que ser desmantelada por completo, no sirve para nada. Tanto por el tipo de vehículo utilizado, como por las restricciones que se han hecho en muchas vías que han perdido capacidad de movilidad, la única solución que cabe es su desmantelamiento. Cuando antes lo hagamos, menos dinero le costará a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.

-¿Qué proyectos tiene sobre la mesa Vox para Las Palmas de Gran Canaria?

-En primer lugar cumplir fielmente con las obligaciones de prestación de servicios públicos esenciales que este ayuntamiento debe dar, entre ellos la limpieza, la seguridad y facilitar la movilidad de los ciudadanos y de los que visitan esta ciudad por trabajo o por turismo. Esa es la gran aportación del partido político Vox, en definitiva que la administración se centre en las competencias que son de su obligación y que se desligue de las denominadas competencias impropias, que son aquellas competencias que algunos ayuntamientos, como el de Las Palmas de Gran Canaria, ha asumido bien para intentar obtener rédito electoral o intentar satisfacer intereses partidistas, pero en ningún caso en favor de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.

-¿Qué opinión tiene del gobierno tripartito de la capital grancanaria?

-El tripartito en Las Palmas de Gran Canaria y el cuatripartito en la comunidad autónoma, y como pasa con la coalición de gobierno socialcomunista en el gobierno de Sánchez, tiene unas consecuencias nefastas. El socialismo allá donde se ha implantado ha fracasado en lo político, en lo económico y en lo social. No podíamos esperar otra cosa distinta de lo que ha resultado, que es una ciudad en donde se ha ampliado la pobreza, donde empezamos a acostumbrarnos a vivir entre basura, donde los servicios municipales tienen un nivel muy precario y donde la inseguridad y la delincuencia campan a sus anchas, que es lo que siempre ha pasado en las políticas de izquierdas.

-A partir del 28 de mayo, ¿Vox tendrá alguna línea roja en posibles pactos?

-Nosotros tendremos como líneas rojas a todos los que sean los enemigos del ser humano, de las libertades y de los derechos fundamentales. Y de todos los que pretendan ir en contra de la unidad de España. Nosotros venimos a dar la batalla cultural que otros partidos han asimilado ideológica y políticamente el pensamiento único de la izquierda, como es el caso de la agenda 2030, y todos aquellos que quieran combatir esas ideas de izquierda podrán encontrarnos en ese camino, y si no están dispuestos a ayudarnos, lo único que les pedimos es que no nos molesten en nuestra batalla por las libertades y los derechos de todos los españoles.

-¿Qué esperanzas tiene de cara a las elecciones del 28M con los resultados de Vox en Las Palmas de Gran Canaria?

-Nosotros siempre hemos cumplido con nuestra obligación. Nosotros no nos movemos por expectativas sino por un sentido del deber. Entendemos que esta ciudad necesita una alternativa política como Vox, que es un espacio político que había dejado huérfano a muchos españoles y el tiempo nos ha ido dando la razón. Yo he sido candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en las elecciones de mayo de 2015 y 2019, y ahora en 2023. Veremos el 28 de mayo que la evolución es evidente, porque es irremediable que el sentido común, que es la gran aportación social del partido político Vox, impere en toda la sociedad.