Programa de la Universidad Popular de Las Palmas de Gran Canaria: talleres, conciertos y actividades en noviembre

La Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado a conocer un calendario de actividades para noviembre que incluye talleres, conciertos y jornadas de salud dirigidos a todos los barrios de la ciudad. Estas actividades se desarrollarán en los centros de Ciudad Alta, Arenales, La Paterna, Guanarteme, La Isleta, Lomo Blanco y Tamaraceite.

La materia de alfabetización digital ocupa un lugar destacado en la programación y se impartirá bajo la iniciativa Generación D, promovida por la Asociación Canaria de Universidades Populares y financiada con fondos Next Generation. Durante todo el mes, los cursos titulados 'Yo también… me divierto en digital', 'Yo también… conecto en redes sociales', 'Yo también… me manejo con seguridad en la red' y 'Yo también… encuentro trabajo en la red' se desarrollarán en diversos centros de la ciudad.

Cómo inscribirse en las actividades y talleres

Todas las actividades son gratuitas o tienen un coste simbólico y están abiertas a personas de todas las edades.

Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en los centros de la Universidad Popular o bien a través de la página web oficial.

Asimismo, los centros pueden atender solicitudes por teléfono: Ciudad Alta (928 424 670), Guanarteme (928 270 094), La Isleta (928 470 439), Lomo Blanco (928 354 424) y Tamaraceite (928 675 690).

La página web de referencia para información detallada es https://sites.google.com/view/webup y los perfiles de redes sociales de la Universidad Popular en Instagram, X y Facebook (@UPLasPalmasGC) junto con un canal de WhatsApp proporcionan los enlaces y canales de contacto.

Programa completo de noviembre por centros

Ciudad Alta Lunes, 3 de noviembre: Inicio del taller «Preparando la Navidad», 16:30h-19:30h (lunes y miércoles hasta el 26 de noviembre).

Miércoles, 5 de noviembre: Taller «Preparando la Navidad», 16:30h-19:30h.

Viernes, 7 de noviembre: Taller de Alfabetización Digital, 16:30h-20:00h.

Sábado, 8 de noviembre: Encuentro teatralizado sobre bienestar social, 19:00h

Lunes, 10 de noviembre: Taller «Preparando la Navidad», 16:30h-19:30h.

Miércoles, 12 de noviembre: Taller «Preparando la Navidad», 16:30h-19:30h.

Viernes, 14 de noviembre: Taller de Alfabetización Digital, 16:30h-20:00h.

Lunes, 17 de noviembre: Taller «Preparando la Navidad», 16:30h-19:30h.

Miércoles, 19 de noviembre: Taller «Preparando la Navidad», 16:30h-19:30h.

Viernes, 21 de noviembre: Taller de Alfabetización Digital, 16:30h-20:00h.

Sábado, 22 de noviembre: Concierto 'Libres' del grupo Mujeres con Alma, 18:00h.

Lunes, 24 de noviembre: Taller «Preparando la Navidad», 16:30h-19:30h.

Miércoles, 26 de noviembre: Última sesión del taller «Preparando la Navidad», 16:30h-19:30h.

Viernes, 28 de noviembre: Taller de Alfabetización Digital, 16:30h-20:00h.

Arenales (Centro Cívico Suárez Naranjo) Miércoles, 5 de noviembre: Jornada «Ejercicio físico y longevidad. Una cuestión de dosis», 18:00h.

Miércoles, 12 de noviembre: Jornada «Entender el dolor. El papel de la fisioterapia y el ejercicio», 18:00h.

Miércoles, 19 de noviembre: Jornada «Cuidado visual en la perimenopausia: mitos y verdades», 18:00h.

La Paterna Lunes, 10 de noviembre: Charla-performance «Hormonas con arte», 19:00h-20:00h.

Martes, 11 de noviembre: Actividad «Pasado presente», 19:00h-20:00h.

Miércoles, 12 de noviembre: Taller de danza afro «Danza a ritmo de corazón», 19:00h-20:00h.

Jueves, 13 de noviembre: Concierto «Notas de Mujer» del dúo Marea, 19:00h-20:00h.

Lunes, 10 de noviembre: Inicio del curso de Alfabetización Digital con la administración, 10:00h-12:30h y 17:00h-19:30h (lunes y miércoles hasta el 19 de noviembre).

Miércoles, 12 de noviembre: Curso de Alfabetización Digital con la administración, 10:00h-12:30h y 17:00h-19:30h.

Miércoles, 19 de noviembre: Última sesión del curso de Alfabetización Digital con la administración, 10:00h-12:30h y 17:00h-19:30h.

Guanarteme Lunes, 3 de noviembre: Apertura de la exposición «25N – Somos más fuertes porque somos más libres» (del 3 al 19 de noviembre), 09:00h-13:00h y 15:00h-20:00h.

Lunes, 10 de noviembre: Inicio del curso de Alfabetización Digital con la administración, 10:00h-12:30h y 17:00h-19:30h (lunes y miércoles hasta el 19 de noviembre).

Miércoles, 12 de noviembre: Curso de Alfabetización Digital con la administración, 10:00h-12:30h y 17:00h-19:30h.

Miércoles, 19 de noviembre: Última sesión del curso de Alfabetización Digital con la administración, 10:00h-12:30h y 17:00h-19:30h.

Jueves, 20 de noviembre: Curso de cocina canaria «Arvejas compuestas», 10:00h-13:00h.

Martes, 25 de noviembre: Inicio del taller «Aprender a montar en bici», 16:30h-18:30h (hasta el 28 de noviembre).

Martes, 25 de noviembre: Proyección de cine-fórum «Nevenka», 17:00h-19:00h.

Martes, 25 de noviembre: Curso gratuito Generación D, 08:30h-12:30h.

Jueves, 27 de noviembre: Segunda sesión del curso Generación D, 08:30h-12:30h.

Jueves, 27 de noviembre: Charla de salud «Mujer y nutrición», 17:30h-19:00h.

Viernes, 28 de noviembre: Último día del taller «Aprender a montar en bici», 16:30h-18:30h.

La Isleta Martes, 4 de noviembre: Taller de Manipulación de alimentos, 16:00h-19:00h.

Lunes, 17 de noviembre: Inicio del taller de danza africana «Conociendo la cultura africana», 17:00h-18:30h (lunes y miércoles hasta el 10 de diciembre).

Martes, 18 de noviembre: Charla «Mujer y nutrición», 17:00h-18:30h.

Martes, 18 de noviembre: Inicio del taller decorativo «El hogar en Navidad», 17:00h-19:00h (hasta el 11 de diciembre).

Lomo Blanco Lunes, 17 de noviembre: Apertura de la exposición «Con la Camiseta Puesta», 16:00h-20:00h (hasta el 25 de noviembre).

Martes, 25 de noviembre: Clausura de la exposición «Con la Camiseta Puesta», 16:00h-20:00h.