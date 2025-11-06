Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 6 de noviembre de 2025
Programa Fashion and Friends 2025: desfiles, conciertos y marcas en San Telmo

MODA ·

Del 7 al 9 de noviembre, Fashion & Friends 2025 llenará el Parque San Telmo de desfiles, creatividad y moda canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:19

La nueva edición de Fashion and Friends 2025 llega del 7 al 9 de noviembre al Parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria. Organizado por el programa Gran Canaria Moda Cálida del Cabildo de Gran Canaria, el evento combina pasarela, expositores, gastronomía y música.

La propuesta de este año, bajo el lema «El Plan de Moda», busca acercar el diseño al público de una manera fresca y participativa. La zona de desfiles reunirá a firmas emergentes y consolidadas que mostrarán sus nuevas colecciones, con un programa dinámico que se extenderá durante tres jornadas. Además, se incorporan espacios de encuentro donde moda y ocio se fusionan.

El evento se completa con una zona de expositores con más de 70 marcas participantes y un área «picnic» donde se podrá disfrutar de música en directo y una oferta gastronómica variada.

Programa de desfiles

Viernes 7 de noviembre

17:30h. MISIELO

18:00h. TOCLÓ

18:30h. IES LA MINILLA

19:00h. TOUR MAN

19:30h. RUTH.RGUEZ

20:00h. MR&G DESIGN / PIZCO REPIZCO

20:30h. MORNING GLORI

Sábado 8 de noviembre

17:00h. UNIVERSO ADA

17:30h. ARANTXA ARENAS DESIGN

18:00h. FAROBAG

18:30h. TELASPINTO

19:00h. HOLY MONKEY SOULWEAR

19:30h. UP&GO

20:00h. 8IC

20:30h. CREACIONES HUERTAS

Domingo 9 de noviembre

12:00h. DVINIA ROSEM

12:30h. L'ATELIER DEL MAR

13:00h. IMPYRIS

13:30h. CHACHO-CHACHA

14:00h. SARADIBUJANDO

Zona Picnic

4 food trucks, 2 barras de coctelería, 1 punto de vermut, y punto de café de especialidad.

La Inclusiva

El Allende

Malditas Smash Burgers

Las Margaritas Pizza

El Viajero

Experiencia Vermut

Cuptural Coffee

Programa de conciertos

Viernes 7 de noviembre

14:00H GABRIEL SERRINI

17:00H ZAIDA JIMÉNEZ

21:00H DJ JIA MILES

Sábado 8 de noviembre

14:00H YAIRIS ROSA

18:30H KILIAN VIERA

Domingo 9 de noviembre

14:00H SUSANA LANG-LENTON

17:00H QUÉ CHIMBA

