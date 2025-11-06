Programa Fashion and Friends 2025: desfiles, conciertos y marcas en San Telmo
MODA ·Del 7 al 9 de noviembre, Fashion & Friends 2025 llenará el Parque San Telmo de desfiles, creatividad y moda canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:19
La nueva edición de Fashion and Friends 2025 llega del 7 al 9 de noviembre al Parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria. Organizado por el programa Gran Canaria Moda Cálida del Cabildo de Gran Canaria, el evento combina pasarela, expositores, gastronomía y música.
La propuesta de este año, bajo el lema «El Plan de Moda», busca acercar el diseño al público de una manera fresca y participativa. La zona de desfiles reunirá a firmas emergentes y consolidadas que mostrarán sus nuevas colecciones, con un programa dinámico que se extenderá durante tres jornadas. Además, se incorporan espacios de encuentro donde moda y ocio se fusionan.
El evento se completa con una zona de expositores con más de 70 marcas participantes y un área «picnic» donde se podrá disfrutar de música en directo y una oferta gastronómica variada.
Programa de desfiles
Viernes 7 de noviembre
17:30h. MISIELO
18:00h. TOCLÓ
18:30h. IES LA MINILLA
19:00h. TOUR MAN
19:30h. RUTH.RGUEZ
20:00h. MR&G DESIGN / PIZCO REPIZCO
20:30h. MORNING GLORI
Sábado 8 de noviembre
17:00h. UNIVERSO ADA
17:30h. ARANTXA ARENAS DESIGN
18:00h. FAROBAG
18:30h. TELASPINTO
19:00h. HOLY MONKEY SOULWEAR
19:30h. UP&GO
20:00h. 8IC
20:30h. CREACIONES HUERTAS
Domingo 9 de noviembre
12:00h. DVINIA ROSEM
12:30h. L'ATELIER DEL MAR
13:00h. IMPYRIS
13:30h. CHACHO-CHACHA
14:00h. SARADIBUJANDO
Zona Picnic
4 food trucks, 2 barras de coctelería, 1 punto de vermut, y punto de café de especialidad.
La Inclusiva
El Allende
Malditas Smash Burgers
Las Margaritas Pizza
El Viajero
Experiencia Vermut
Cuptural Coffee
Programa de conciertos
Viernes 7 de noviembre
14:00H GABRIEL SERRINI
17:00H ZAIDA JIMÉNEZ
21:00H DJ JIA MILES
Sábado 8 de noviembre
14:00H YAIRIS ROSA
18:30H KILIAN VIERA
Domingo 9 de noviembre
14:00H SUSANA LANG-LENTON
17:00H QUÉ CHIMBA