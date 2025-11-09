Prisión provisional para un hombre acusado de intentar degollar a otro en San José El presunto autor de los hechos agredió en dos ocasiones a la víctima

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre investigado por asestar una puñalada en el cuello a otro vecino en el barrio de San José. Unos hechos que la magistrada instructora considera que podrían ser constitutivos de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Esta decisión la adoptó a instancias del Ministerio Fiscal durante la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, frente a la petición de libertad del letrado de la defensa.

Según se recoge en el auto judicial, los hechos objeto de investigación comprenden dos supuestas agresiones ocurridas en fechas recientes en el barrio de San José. La primera se situaría el 28 de octubre en un inmueble utilizado como fumadero, cerca de la calle Celta. En ese contexto, S.P.M. habría recibido presuntamente un puñetazo en la cara que le habría ocasionado una fractura nasal. La perjudicada identificó al investigado como presunto autor de ese golpe.

La segunda agresión, mucho más grave, habría tenido lugar el 31 de octubre, alrededor de las 18.00 horas, en la zona conocida como La Clarin. De acuerdo con las declaraciones de M.F.M. y de S.P.M., ambos se encontraban caminando cuando se toparon con el investigado, quien presuntamente iba acompañado de un menor de edad de origen marroquí. En ese momento, el encausado habría increpado a la víctima y, siempre según esos testimonios, comenzó a golpearlo, provocando que cayera al suelo.

Ya tendido, presuntamente el investigado habría utilizado un cuchillo para asestarle un corte en la zona latero-cervical derecha del cuello de la víctima, causándole una herida con sangrado abundante y afectación de la arteria carótida, lo que hubiera podido resultar mortal de no haberse practicado una intervención quirúrgica urgente, según consta en el informe médico incorporado a la causa.

La declaración de los perjudicados también sitúa al menor acompañante como partícipe en otras agresiones durante el mismo episodio, por lo que está siendo investigado de forma paralela por un juzgado de menores de la capital grancanaria.

La autoridad judicial considera que concurren los requisitos legales para la adopción de la prisión provisional, atendiendo a la gravedad de los hechos, la posible pena a imponer y el riesgo de que el investigado pueda atentar nuevamente contra la víctima o sustraerse a la acción de la justicia. Subraya, además, que no existen elementos que permitan cuestionar la identificación realizada por los perjudicados.