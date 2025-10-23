Prisión para el falso dentista Andrés de la Cruz por lesiones ocasionadas a una paciente La Audiencia Provincial da la razón al Colegio de Dentistas de Las Palmas, tras el recurso interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 11:59

El Colegio de Dentistas de Las Palmas, actuando como acusación particular, ha logrado en segunda instancia una nueva sentencia condenatoria, con pena de prisión, por un delito de lesiones imprudentes, causadas por Andrés de la Cruz que ya ha sido condenado por intrusismo en dos ocasiones anteriores (en 2021 y en mayo de este mismo año).

Según recoge el comunicado de prensa, entre las actuaciones realizadas por el condenado, quien actuó en una clínica dental de su propiedad ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, sin tener un título habilitado para el ejercicio de la Odontología, destacan la colocación de brackets y fundas dentales, la práctica de una endodoncia incompleta, el tallado indebido de varias piezas y la extracción de raíces dentales, así como la colocación de prótesis provisionales.

Como consecuencia de estas intervenciones, la paciente sufrió infecciones recurrentes, pérdida de varias piezas dentales y graves daños bucodentales que requirieron un largo tratamiento de rehabilitación con implantes, prótesis y cirugía.

Tras el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, la sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas mantiene la condena por el delito de lesiones imprudentes y la pena original de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la misma.

También se mantienen la indemnización de 25.206 euros a la víctima: 3.500 euros por el dinero pagado por esta a través de la financiera; 240 euros por las cantidades entregadas en efectivo; 7.630 euros por el valor del nuevo tratamiento realizado por una nueva clínica dental; 11.902,56 euros por el perjuicio moderado, y 1.934, 38 euros por la pérdida de los dientes 16 y 17; todo ello con aplicación de los intereses de la mora procesal y de las costas causadas en ambas instancias.

Nueve procedimientos en curso

Según la nota, el Colegio de Dentistas de Las Palmas ha logrado cuatro sentencias condenatorias firmes en lo que va de año -un total de siete en los últimos 12 meses− por diferentes delitos, relacionados con diversos casos de intrusismo, de estafa y de lesiones. En la actualidad, la entidad colegial mantiene nueve procedimientos penales en curso en diferentes partidos judiciales de la provincia de Las Palmas por causas relacionadas con este tipo de delitos.

Francisco Cabrera Panasco, presidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas, señala: «La Odontología es una profesión sanitaria y la actuación de individuos que actúan en la boca de los pacientes sin ser dentistas pueden causar daños irreparables para la salud y la vida de las personas, por lo que desde la entidad colegial trabajamos sin descanso para llevarlos ante la justicia».