«Presumimos de ser canarios pero no cuidamos del medio ambiente»

Esta joven de 25 años trabaja como administrativa junto a su padre a la espera de poder ejercer como ilustradora 'freelance'.

-¿Qué le ha llevado a presentarse a reina del carnaval?

-En un principio pensaba que no iba a ser posible que me presentara por mis propios miedos. Al final lo he hecho porque desde hace muchísimos años, al ver salir las candidatas, le decía a mis padres: ¿ustedes se imaginan que yo salga un día y se escuche 'Judith del Pino Matías se presenta con la fantasía...' Pues cuando salió el anuncio, me presenté y aquí estoy.

-Si logra la corona, ¿qué espera que le aporte a nivel personal y profesional?

-Ya me ha aportado mucha autoestima frente a mis miedos internos. También me ha ayudado a tener otro tipo de relación con la gente. A eso espero todo lo que me aportará salir al escenario con el vestido.

-¿Qué significa el carnaval para usted?

-Un 'desplayo'. Es de las mejores fiestas y lo dijo el portavoz de La Trova. Está muy bien la Navidad, el verano... pero el carnaval es una alegría al 100%. Lo vivimos muchísimos y más este año, tras un año sin él.

-Un carnaval que recuerde de manera especial.

-Todos han tenido su 'toque', porque siempre me ha gustado diseñar los disfraces para mi grupo de amigos. Pero hubo en el que mi padre estuvo cuatro horas pintándome, tras la película 'Avatar', que fue un 'boom'. El maquillaje quedó genial y todo el mundo quería sacarse una foto conmigo.

-No entiende un carnaval sin...

-Un buen disfraz. Es lo que te hace vivir lo que quieras y quién quieras ser. Está al alcance de todo el mundo. Nadie te dice nada lleves lo que lleves, que es algo que debería extenderse al resto del año.

-Un disfraz ideal.

-Es una pregunta difícil. Depende del año. A todo lo que le pongas cariño y tiempo te gustará.

-¿Qué aficiones tiene?

-Como ilustradora, me encanta el dibujo. Soy también una 'enganchada' a las series. También me encantan los animales. No soy veterinaria porque el cuerpo no me da para eso (risas).

-¿Cuál es su plato preferido?

-Que no se entere mi diseñadora: la pizza.

-Un destino para viajar.

-Islandia, porque me gustaría ver las auroras boreales.

-El carnaval de 'La Tierra' llama a concienciar sobre el futuro del planeta, ¿de qué manera contribuye a reducir el impacto sobre él?

-Los pequeños detalles importan mucho. Tenemos que poner todos nuestro granito de arena. Tenemos que cuidar nuestras playas cuando vayamos y muchos no lo hace. Presumimos de ser canarios pero no cuidamos lo que tenemos, nuestro medio ambiente. Esas pequeñas contribuciones importan mucho. Hay que tener mucho cuidado con los guantes y las mascarillas, que son la nueva moda de la contaminación.