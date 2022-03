«Me presenté hace dos años y me quedé con la espinita»

Tiene 18 años, es natural de Santa Brígida y estudia un ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia con la intención de realizar posteriormente un ciclo superior de Educación Infantil. Repite experiencia como candidata a la gala de la reina del carnaval capitalino a cuyo trono ya aspiró sin lograrlo en su última edición, en 2020.

-¿Qué le ha llevado a presentarse a reina del carnaval?

-Hace dos años, antes de toda esta situación, me presenté y me quedé con la espinita de no conseguir el trono. Además, para mí estar en la historia del carnaval es un orgullo porque desde pequeñita me ha gustado el carnaval y mi sueño siempre fue subirme al escenario, y lo he conseguido por la puerta más grande, la de la gala de la reina.

-Si logra la corona, ¿qué espera que le aporte a nivel personal y profesional?

-A nivel personal, superarme más y creer más en mí porque no creo lo suficiente en mí y creo que eso me daría confianza. Además, espero que me aporte madurez, sobre todo a la hora de relacionarme, porque me pongo muy nerviosa porque no estoy acostumbrada y esto me puede ayudar a aprender a manejar situaciones que no controlo.

-¿Qué significa el carnaval para usted?

-Significa libertad, libre expresión, y lo que se intenta conseguir es expresarte de la manera en que no puedes hacerlo el resto del año sin que nadie te juzgue. Y creo que eso es muy importante.

-Un carnaval que recuerde de manera especial.

-Pues el de 2018, cuando mi prima se presentó también a reina del carnaval porque es una persona que aprecio muchísimo y fue muy especial. Y es que sé que ella lo vivió igual que ahora lo estoy viviendo yo, y me alegré mucho por ella y fue como si me hubiera presentado yo misma, porque lloré y me emocioné. Es más, veo su vídeo en Youtube y todavía ahora me sigo emocionando, mucho más que cuando veo el mío. (Risas).

-No entiende un carnaval sin...

-El carnaval no es carnaval sin sus disfraces, sin su alegría y sin las galas porque los concursos de comparsas, los drags... para mí son más importantes que un mogollón.

-Un disfraz ideal.

-No tengo una fantasía ideal.

-¿Qué aficiones tiene?

-Me encanta bailar.

-¿Cuál es su plato preferido?

-La pasta con salsa de cuatro quesos, la estaría todo el día comiendo (Risas).

-Un destino para viajar

-Estados Unidos porque es un país que me llama la atención por ciudades como Las Vegas.

-El carnaval de 'La Tierra' llama a concienciar sobre el futuro del planeta, ¿de qué manera contribuye a reducir el impacto sobre él?

-Reciclo, y en casa tenemos diferentes cubos y cada vez que vamos a tirar la basura lo hacemos en su contenedor correspondiente porque creo que es importante.