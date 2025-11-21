Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los premiados en la gala de este viernes en el hotel Santa Catalina.
Foto de familia de los premiados en la gala de este viernes en el hotel Santa Catalina. Arcadio Suárez

Premios a la excelencia gastronómica de la isla

La Academia de Gastronomía de Las Palmas celebró su gala anual de entrega de premios en el hotel Santa Catalina de la capital, este viernes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:36

Comenta

El acto estuvo arropado por una amplia representación de académicos, más de un centenar de invitados procedentes del mundo de la empresa, la política y la cultura, así como con la presencia, como invitado de honor, del presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo.

Como ya adelantó CANARIAS7, La Bodega de la Avenida se alzó con el galardón a Mejor Restaurante, mientras que el premio a Mejor jefe de Sala recayó en Rafael Hurtado, de Poemas by Hermanos Padrón. El reconocimiento a Mejor Sumiller fue para Mario Reyes, de Vinófilos Triana, y el Premio a Toda Una Vida distinguió la trayectoria de Casa Martel, emblema de la gastronomía en Gran Canaria.

El presidente de la institución, Alfredo Montes, fue el encargado de dar la bienvenida y de conducir la entrega de premios, subrayando el papel de los restaurantes y de los profesionales que, desde la sala y la bodega, elevan cada día la experiencia gastronómica.

En esta nueva edición de entrega de premios, la academia quiso reconocer a Jerónimo Saavedra Acevedo como académico de honor a título póstumo, recogiendo tal reconocimiento su sobrino, Alejandro Peñafiel.

Tras el acto, los invitados pudieron disfrutar de un fabuloso cóctel diseñado por el propio Hotel Santa Catalina Royal Hideaway, acompañado por una cuidada selección de vinos.

El broche a una noche llena de celebración y reconocimiento llegó por parte de los patrocinadores y colaboradores quienes sortearon diferentes premios entre el concurrido público. Una cita que, una vez más, llega para reafirmar el compromiso de la Academia con la gastronomía que se cocina en la provincia de Las Palmas: apoyando a todo el sector y dando voz a todo un universo gastronómico que no deja de crecer y consolidarse en las islas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  3. 3 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  4. 4 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  5. 5 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  6. 6 La Justicia vuelve a avalar que apartamentos turísticos no pueden ser vivienda vacacional
  7. 7 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  8. 8 El despertar de Triana lleva nombre propio: Bachaco y sus desayunos con identidad
  9. 9 Protesta en San Bartolomé de Tirajana por la retirada policial de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  10. 10 La Audiencia abre la puerta a la personación de los vecinos de Las Rehoyas en el caso Valka

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Premios a la excelencia gastronómica de la isla