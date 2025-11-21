Premios a la excelencia gastronómica de la isla La Academia de Gastronomía de Las Palmas celebró su gala anual de entrega de premios en el hotel Santa Catalina de la capital, este viernes

Foto de familia de los premiados en la gala de este viernes en el hotel Santa Catalina.

El acto estuvo arropado por una amplia representación de académicos, más de un centenar de invitados procedentes del mundo de la empresa, la política y la cultura, así como con la presencia, como invitado de honor, del presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo.

Como ya adelantó CANARIAS7, La Bodega de la Avenida se alzó con el galardón a Mejor Restaurante, mientras que el premio a Mejor jefe de Sala recayó en Rafael Hurtado, de Poemas by Hermanos Padrón. El reconocimiento a Mejor Sumiller fue para Mario Reyes, de Vinófilos Triana, y el Premio a Toda Una Vida distinguió la trayectoria de Casa Martel, emblema de la gastronomía en Gran Canaria.

El presidente de la institución, Alfredo Montes, fue el encargado de dar la bienvenida y de conducir la entrega de premios, subrayando el papel de los restaurantes y de los profesionales que, desde la sala y la bodega, elevan cada día la experiencia gastronómica.

En esta nueva edición de entrega de premios, la academia quiso reconocer a Jerónimo Saavedra Acevedo como académico de honor a título póstumo, recogiendo tal reconocimiento su sobrino, Alejandro Peñafiel.

Tras el acto, los invitados pudieron disfrutar de un fabuloso cóctel diseñado por el propio Hotel Santa Catalina Royal Hideaway, acompañado por una cuidada selección de vinos.

El broche a una noche llena de celebración y reconocimiento llegó por parte de los patrocinadores y colaboradores quienes sortearon diferentes premios entre el concurrido público. Una cita que, una vez más, llega para reafirmar el compromiso de la Academia con la gastronomía que se cocina en la provincia de Las Palmas: apoyando a todo el sector y dando voz a todo un universo gastronómico que no deja de crecer y consolidarse en las islas.