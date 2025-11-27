Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Preguntas y respuestas sobre los sicarios que ejecutaron a Josué el Conejero en Gran Canaria

Francisco José Fajardo

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:35

El periodista Francisco José Fajardo responde a las cuestiones más controvertidas que se le plantean sobre el caso que investiga el asesinato supuestamente planificado y ejecutado por, al menos, cuatro sicarios de origen colombiano en el marco de una presunta guerra entre clanes dedicados al tráfico de drogas. Desde los preparativos, los cinco disparos que acabaron con la vida de Josué el Conejero, las dos primeras detenciones, la investigación posterior con los dos últimos arrestos, hasta el último capítulo que describe como los supuestos sicarios confiesan que se habían equivocado de objetivo... Todos estos datos son analizados junto con Sara Toj por el periodista que ha escrito todas las noticias relacionadas con un crimen que conmocionó a la sociedad isleña.

