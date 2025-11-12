El preaviso de huelga en la recogida de basura ya es oficial y llegará por el puente de diciembre El comité de empresa exige que se pare la contratación de emergencia de la limpieza de Las Palmas de Gran Canaria

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:40

El comité de empresa del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza comunicó este martes de manera oficial el preaviso de huelga aprobado por la asamblea de trabajadores celebrada el pasado 4 de noviembre. Los trabajadores protagonizarán dos días de paro, que serán finalmente el 5 y el 9 de diciembre, flanqueando el puente de la Constitución.

Esos días, además de resentirse el servicio de vaciado de los contenedores de basura de Las Palmas de Gran Canaria, los trabajadores también protagonizarán concentraciones de protesta a las puertas del servicio.

Los trabajadores exigen al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que busque alternativas legales y viables al actual contrato de emergencia que se ha firmado con FCC Medio Ambiente, por unos dos millones de euros al mes, para poder limpiar la ciudad y evitar la situación de emergencia sanitaria detectada ahora debido a la acumulación de suciedad.

El comité de Recogida atribuye la situación a la mala gestión por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al que responsabiliza de no cumplir su cometido en la gestión de permisos, bajas, vacaciones y excedencias.

En este sentido, exigen la asunción de responsabilidades por parte del gerente, Antonio Marcelino Santana González, y de Alejandro Olarte Suárez, jefe del Grupo de Limpieza Viaria (por readscripción provisional) y de Recogida de Residuos (por sustitución provisional), para quienes piden la «solicitud de apertura de un expediente sancionador/informativo por posibles faltas muy graves».

Los empleados públicos también demandan que se garantice su condición para toda la plantilla y que ni los nuevos contratos, ni el cambio en la vinculación del órgano especial del servicio de Limpieza afecten al mantenimiento de todos los puestos de trabajo que hoy configuran la plantilla municipal.

También reclaman una actualización de evaluaciones de riesgos «obsoletas» y la mejora de la salubridad e higiene en instalaciones y vehículos.