El PP critica la baja ejecución del presupuesto La concejala Jimena Delgado calificó de «paupérrimo» el nivel de gestión del presupuesto público por parte del Ayuntamiento

Jueves, 11 de septiembre 2025

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, calificó ayer de «paupérrima» la ejecución del presupuesto municipal en el primer semestre de 2025, y sobre todo el destinado a las personas más vulnerables», lo que ha dcho que confirma la «incapacidad de gestión» del gobierno de Carolina Darias.

Según informó en un comunicado, la tardanza en aprobar el presupuesto municipal de 2025, que no entró en vigor hasta el mes de abril, explica, en parte, el «desastre de ejecución» que sufre la ciudad, y refleja la falta de planificación y liderazgo de este gobierno municipal.

El Partido Popular indica que en inversiones reales apenas se ha ejecutado un 4,85 %, en transferencias de capital un 4,90 %, en gastos corrientes un 16,22 % y en transferencias corrientes un 25,95 %.

Así mismo, ha destacado que el saldo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en los bancos es de 624,5 millones de euros, «dinero que no se invierte ni en barrios, ni en empleo, ni en ayudas sociales», recordó.

Uno de los aspectos más graves de la liquidación corresponde a las ayudas a las personas más vulnerables, refirió. De los ocho millones de euros previstos, a mitad de año apenas se habían ejecutado 1,5 millones, lo que supone un 18 %.

«Es un dato inaceptable en una ciudad donde las necesidades sociales se disparan y cada vez más personas se ven obligadas a dormir en la calle», recalcó Delgado, quien rerochó a Darias que presuma de grandes presupuestos sociales, pero luego sea «incapaz de convertirlos en ayudas reales».

Además, se han transferido a familias e instituciones solo un 10,26 % y a entidades sociales no se ha ejecutado ninguna transferencia, si bien las gratificaciones del personal municipal se han ejecutado en un 93,68 % mientras la productividad apenas llega a un 0,23 %, con apenas 8.637 euros de un total de 3,8 millones de euros.

La portavoz popular señaló que la misma tónica de parálisis se repite en todas las áreas de gasto.

Delgado recordó que el Partido Popular presentó 74 enmiendas parciales al presupuesto de 2025, precisamente porque existen partidas que de forma recurrente nunca se ejecutan.

La portavoz municipal del PP considera que el PSOE «engaña de manera sistemática a los ciudadanos», ya que en 2024 presupuestó 495 millones de euros cuando realmente sabía que solo podía gastar 370 millones d eeuros.

Delgado criticó además la manipulación propagandística del gobierno local y ha asegurado que Darias ha convertido Las Palmas de Gran Canaria «en una ciudad bloqueada, con los proyectos en los cajones y el dinero sin gastar».