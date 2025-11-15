Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 15 de noviembre de 2025
Imagen de archivo de la Dinghy Race. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
ARC+ 2025

La popular Dinghy Race vuelve a Las Palmas de Gran Canaria: horario, inscripción y embarcaciones permitidas

La regata de dinguies tendrá lugar el domingo 16 de noviembre en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, en el contexto de la 40.ª edición de la ARC.

CANARIAS7

CANARIAS7

Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:06

Comenta

La popular Dinghy Race regresa este año al entorno del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, en el Muelle Deportivo, dentro del programa de actividades de la Atlantic Rally for Cruisers (ARC) ensu cuadragésima edición. La iniciativa está organizada por el World Cruising Club con la colaboración municipal a través del área de Turismo, y se orienta tanto a los navegantes que participan en el rally como al público general interesado en tomar parte en una actividad náutica abierta.

Los equipos disponen hasta el sábado 15 de noviembre para completar el procedimiento de inscripción mediante las tres opciones habilitadas: la cumplimentación del formulario digital, el envío de la documentación requerida por correo electrónico o la presentación presencial en las oficinas de la ARC situadas en el pantalán L del Muelle Deportivo. Cada vía requiere que se aporten los datos identificativos de los participantes y el nombre del equipo, además de la confirmación de que las embarcaciones cumplen con las características establecidas por la organización.

La salida oficial de la regata está prevista para las 12:00 horas del domingo 16 de noviembre, en la superficie de agua situada frente a la gasolinera de la dársena destinada a embarcaciones menores. Antes del inicio de la prueba, tendrá lugar el desfile de banderas que reúne a representantes de las 38 nacionalidades presentes en esta 40ª edición.

Para participar se admiten dinguies inflables o rígidos y también tablas de paddle surf, con la condición de que ninguna embarcación supere los 4 metros de eslora. En el proceso de inscripción se debe incluir la relación completa de integrantes de cada equipo. Los menores de 16 años solo pueden inscribirse si cuentan con la presencia de al menos un adulto responsable, exigencia que la organización mantiene en todas sus actividades de este tipo.

En esta edición se recupera el formato de regata que en años anteriores estuvo vinculado a la figura de Pedro Pérez Abrante, conocido como Pedro Texaco, quien organizó la prueba durante más de treinta años en el entorno del puerto de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  2. 2 Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»
  3. 3 Un vuelco en la GC-1 provoca grandes retenciones en sentido sur y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas
  4. 4 Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria denuncian los hechos
  5. 5 Educación interviene ante la gravedad del acoso a un menor difundido en un vídeo
  6. 6 Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher
  7. 7 Dos guaguas colisionan en la Avenida Marítima
  8. 8 La borrasca Claudia se aleja de Canarias y la Aemet ya anuncia la subida de temperaturas
  9. 9 El renacer de Pejiño para poner líder a la UD Las Palmas
  10. 10 Caso Valka: el PP pide a Darias que aparte a la concejala Inmaculada Medina tras su imputación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 <strong >La popular Dinghy Race vuelve a Las Palmas de Gran Canaria: horario, inscripción y embarcaciones permitidas</strong>

La popular Dinghy Race vuelve a Las Palmas de Gran Canaria: horario, inscripción y embarcaciones permitidas