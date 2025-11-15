La popular Dinghy Race vuelve a Las Palmas de Gran Canaria: horario, inscripción y embarcaciones permitidas

CANARIAS7 Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:06 | Actualizado 07:22h. Comenta Compartir

La popular Dinghy Race regresa este año al entorno del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, en el Muelle Deportivo, dentro del programa de actividades de la Atlantic Rally for Cruisers (ARC) ensu cuadragésima edición. La iniciativa está organizada por el World Cruising Club con la colaboración municipal a través del área de Turismo, y se orienta tanto a los navegantes que participan en el rally como al público general interesado en tomar parte en una actividad náutica abierta.

Los equipos disponen hasta el sábado 15 de noviembre para completar el procedimiento de inscripción mediante las tres opciones habilitadas: la cumplimentación del formulario digital, el envío de la documentación requerida por correo electrónico o la presentación presencial en las oficinas de la ARC situadas en el pantalán L del Muelle Deportivo. Cada vía requiere que se aporten los datos identificativos de los participantes y el nombre del equipo, además de la confirmación de que las embarcaciones cumplen con las características establecidas por la organización.

La salida oficial de la regata está prevista para las 12:00 horas del domingo 16 de noviembre, en la superficie de agua situada frente a la gasolinera de la dársena destinada a embarcaciones menores. Antes del inicio de la prueba, tendrá lugar el desfile de banderas que reúne a representantes de las 38 nacionalidades presentes en esta 40ª edición.

Para participar se admiten dinguies inflables o rígidos y también tablas de paddle surf, con la condición de que ninguna embarcación supere los 4 metros de eslora. En el proceso de inscripción se debe incluir la relación completa de integrantes de cada equipo. Los menores de 16 años solo pueden inscribirse si cuentan con la presencia de al menos un adulto responsable, exigencia que la organización mantiene en todas sus actividades de este tipo.

En esta edición se recupera el formato de regata que en años anteriores estuvo vinculado a la figura de Pedro Pérez Abrante, conocido como Pedro Texaco, quien organizó la prueba durante más de treinta años en el entorno del puerto de la ciudad.