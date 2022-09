La Policía Local renueva su flota

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, acaban de presentar los nuevos 25 vehículos -de un lote de 48- que se incorporarán al servicio de la Policía Local tras una inversión de 2,6 millones de euros.

La incorporación de los nuevos automóviles, a través de renting, permitirá dar de baja unas veinte unidades que ya superaban los 200.000 kilómetros, con lo que la flota disponible será de 113 vehículos.

La última adquisición es la de los modelos Seat Ateca que usan ya la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra en Euskadi y Cataluña, respectivamente, y que destacan por ser más altos que los que tiene el cuerpo de seguridad canario en estos momentos, lo que facilita el trabajo de los agentes más altos.

Ventajas del vehículo

Además, los coches vienen equipados con las últimas exigencias de seguridad que demanda la Unión Europea, como es el caso de un moderno de kit de detenido en la parte trasera del vehículo. Se trata de un sistema de retención que evita que el detenido pueda causar daños en el coche, lo que facilita la labor de vigilancia y traslado de los agentes, así como la protección del propio preso.

«Si forcejea, el cinturón se aprieta un poco más», detalló Julio Hernández, agente de la Unidad de Tráfico, «hemos tenido problemas con kits anteriores que detenidos rompían los cristales de los coches, las puertas…, aquí hemos acabado con ese problema». «Lo mejor que hay en el mercado es esto y es lo que han pedido los policías», añadió Hernández, quien explicó que no hay muchas marcas que apuesten por la homologación de kits de detenidos en sus vehículos, ya que esto cuesta más de 150.000 euros por unidad.

A demanda de los policías se ha puesto también una bandeja en la parte trasera, de modo que se pueda trabajar con la documentación necesaria y con una tableta o un portátil -que contarán con su propio punto de carga. Con estos vehículos, la Policía Local de la capital será la primera de Canarias en cumplir con el decreto del Gobierno autonómico, en lo referido al uso de extintores ecológicos de espuma.

Los coches también destacarán por tener una comunicación directa con el nuevo sistema de comunicaciones que se está renovando en el centro de emergencias, ya que el actual presenta serias deficiencias al no permitir atender más de dos llamadas a la vez. Esto provocaba que muchos ciudadanos se quedaban a la espera y acababan colgando ante la demora en la respuesta. Esta situación se viene prolongando desde 2018.

Conflicto laboral

Hay que recordar que los agentes iniciaron un conflicto laboral a fines del año pasado por el estado de la flota -por entonces solo había diecisiete radiopatrullas operativas- y las carencias del centro de emergencias.

Este miércoles, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, informó de que «antes de acabar el año tendremos renovado el sistema de comunicación de la Policía Local con un nuevo centro de emergencias que se podrá enganchar de manera directa con los vehículos». Además, dijo que «tendremos un sistema de gestión de emergencias moderno, a la medida de los policías que se sientan a gestionar las emergencias y del tipo de emergencias que se dan en Las Palmas de Gran Canaria».

Uno de los problemas que tenía el sistema anterior -aparte de que no se sacó a tiempo el contrato de mantenimiento- fue que se optó por «programas más genéricos que toman como modelo Madrid, pero no somos Madrid, ellos no tienen las lluvias que nosotros sí tenemos y nuestro sistema de emergencia tiene que estar diseñado para responder a nuestras emergencias».

Josué Íñiguez indicó que ahora se podrá atender «todas las llamadas que sean necesarias». Y detalló que el sistema admite la incorporación de inteligencia artificial para depurar las llamadas.

Una ciudad segura

El alcalde también apuntó que el Ayuntamiento va a seguir esforzándose en la renovación y mejora de los equipamientos de la Policía Local para que la ciudad siga siendo «una de las más seguras del país».

En respuesta a las críticas del PP, que denunció este martes que la subida de la criminalidad respecto a 2019 triplicaba la de la media nacional. Hidalgo reseñó, en cambio, «que tenemos una de las ciudades con menos delincuencia del país, somos la segunda gran ciudad más segura de toda España, después de Zaragoza».