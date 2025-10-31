Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: de la compra de guaguas al pago de más de cien facturas

09:37

El Ayuntamiento prepara nuevas normas: desde el taxi a la rotulación de las calles

El primer punto del orden del día del pleno de este viernes es la toma de conocimiento de la aprobación del Plan de Actuación Normativo Anual de 2026. El Ayuntamiento se plantea como objetivo modificar once normas -entre ellas la de recaudación de tributos, la rotulación de las vías o la del servicio del taxi- y crear cinco nuevas, como la de la zona de bajas emisiones . El debate fue aprovechado por la oposición para criticar la situación de la suciedad en la ciudad.