Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: de la compra de guaguas al pago de más de cien facturas
Las Casas Consistoriales acogen la sesión plenaria de octubre
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 31 de octubre 2025, 09:41
09:40
Darias, al PP por la suciedad: «Se les acabó el cuento»
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, acusó al PP de buscar problemas a las soluciones y defendió la legalidad de la contratación por emergencia de los servicios complementarios. «Me pide que dimita por gobernar este municipio, pero lo voy a seguir haciendo», le dijo a la portavoz del PP, Jimena Delgado, «este gobierno toma decisiones justificadas, fundamentadas, razonadas y ejecutivas. Se les acabó el cuento. ¿Ustedes han pensado en dimitir por haber engañado a los vecinos de las torres?».
09:37
El Ayuntamiento prepara nuevas normas: desde el taxi a la rotulación de las calles
El primer punto del orden del día del pleno de este viernes es la toma de conocimiento de la aprobación del Plan de Actuación Normativo Anual de 2026. El Ayuntamiento se plantea como objetivo modificar once normas -entre ellas la de recaudación de tributos, la rotulación de las vías o la del servicio del taxi- y crear cinco nuevas, como la de la zona de bajas emisiones . El debate fue aprovechado por la oposición para criticar la situación de la suciedad en la ciudad.
09:37
El Ayuntamiento prepara nuevas normas: desde el taxi a la rotulación de las calles
09:24
Spínola: «La ciudad va a cambiar radicalmente en su limpieza»
El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, reprochó a la oposición que haya aprobado el punto del orden del día del Plan de Actuación Normativa para sacar al debate el problema de la suciedad. «La ciudad va a cambiar radicalmente en su limpieza», dijo, «con este contrato y la incorporación de más de 200 personas se va a notar y esto les viene mal, no se lo esperaban».
08:45
El PP exige responsabilidades por la situación alarmante de suciedad en la ciudad
El Partido Popular acaba de anunciar, antes de entrar al pleno, que solicitará la celebración urgente de un pleno extraordinario para que el gobierno municipal (PSOE, Podemos y NC) dé explicaciones «y asuma responsabilidades políticas» por la “situación alarmante” del servicio de limpieza y recogida de residuos reconocida por los propios informes municipales. La portavoz del PP, Jimena Delgado, señaló que “ya no es la oposición quien lo dice, sino que ahora son los técnicos del Ayuntamiento quienes dejan por escrito que la ciudad está en un escenario de riesgo real para la salud pública”.
08:30
De la compra de guaguas al pago de facturas atrasadas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebra este viernes una sesión plenaria marcada por la gestión económica. Entre otros asuntos, se pagarán facturas atrasadas o se inyectará dinero en Guaguas Municipales para renovar la flota. También serán objeto de debate el estado de las obras de la MetroGuagua o la situación de los cementerios.
