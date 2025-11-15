Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto de familia junto a la dedicatoria a Jerónimo Saavedra. C7

La plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria ya honra la memoria de Jerónimo Saavedra

Su sobrino José María Acevedo le recordó como un hombre que, además de político, sentía «pasión por la cultura, el arte y, especialmente, por la música»

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:07

La plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria está dedicada desde este sábado al expresidente del Gobierno de Canarias y exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, un hombre que, además de político, sentía «pasión por la cultura, el arte y, especialmente, por la música».

Así lo recordó su sobrino José María Acevedo en las palabras que pronunció en nombre de la familia de Jerónimo Saavedra, en el acto organizado por el Ayuntamiento para honrar su memoria, en un sitio «icónico», junto a la playa de Las Canteras y el Auditorio Alfredo Kraus, señaló la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE).

Su sobrino agradeció la dedicatoria en nombre de la familia, sobre todo por el lugar elegido, «junto al mar y al lado del coliseo musical de la isla del que fue impulsor».

Tras dos años de su muerte, Acevedo hizo hincapié en el aspecto cultural de Jerónimo Saavedra, más que en político «de gran trascendencia en las islas», y destacar su «capacidad de conciliación» para llegar a acuerdos entre oponentes enfrentados y de ideas diferentes y como «escuchante«, así como su «eterna sonrisa».

La alcaldesa de la ciudad, que estuvo acompañado por miembros de su corporación y del Cabildo, remarcó que se trata de un homenaje que se le debía al que también fue regidor de la capital grancanaria «para guardar siempre su memoria».

La nominación fue propuesta por la Mesa Técnica de Patrimonio Histórico y Memoria Democrática del Consejo Sectorial de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, y obtuvo el dictamen favorable de la Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General el pasado 23 de junio.

El próximo 21 de noviembre se cumplirá el segundo aniversario del fallecimiento del político socialista que también fue ministro de Administraciones Públicas y de Educación y Ciencia, el Ayuntamiento por ello ha querido homenajearle dedicándole esta plaza de la Música y de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria que se suma a la sala polivalente del Auditorio Alfredo Kraus, que desde 2014 luce su nombre.

