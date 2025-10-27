Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 27 de octubre de 2025
La Ciudad de la Justicia de Las Palmas. Juan Carlos Alonso

Piden tres años de cárcel por un presunto maltrato a su pareja: «Te voy a amarrar a la silla si te veo con cualquiera»

El encausado tenía una orden de alejamiento y comunicación de dos años y medio a la víctima, extinguida el 26 de octubre de 2023

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:06

Comenta

La Fiscalía Provincial de Las Palmas elevó un escrito de acusación contra R.J.L.R., por presuntamente golpear, amenazar e insultar a su pareja en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

El Ministerio Fiscal determina en su acusación que el acusado es presunto autor de un delito de maltrato habitual con la agravante de reincidencia. El encausado tenía una orden de alejamiento y comunicación de dos años y seis meses, extinguida el 26 de octubre de 2023.

El juicio de este caso –tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario– se celebrará este miércoles a las 9.30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El Ministerio Público pide una pena de tres años de cárcel y la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima a una distancia inferior de 500 metros durante cinco años.

Los hechos

Según relata el escrito de calificación de la Fiscalía, R.J.L.R. a lo largo de toda la relación y «movido por el ánimo de menosacabar la integridad física de la víctima» la golpeó en multitud de ocasiones en el domicilio de esta en Fuerteventura.

Asimismo y movido por el ánimo de menoscabar la moral de su pareja le profirió de manera «continuada» expresiones como: «Te voy a amarrar a la silla si te veo con cualquier otra persona» o «te pego fuego y te tiro por el balcón».

