Piden penas de hasta nueve años por facilitar el tránsito de migrantes a la Península Cinco personas se enfrentan a delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:10

La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita penas de hasta nueve años de prisión para dos hombres acusados de liderar presuntamente una organización dedicada a facilitar el tránsito y la permanencia irregular de migrantes llegados en patera a Lanzarote. En total, cinco personas -Z.K., H.J., Y.G.G., Y.B.G. y M.K.- se enfrentan a delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El Ministerio Fiscal ha presentado ante la Audiencia Provincial un escrito de acusación en el que pide penas de entre cinco y nueve años de cárcel, y solicita el sobreseimiento provisional para otros dos investigados, K.K. y M.B., al no quedar acreditada su implicación.

Según la Fiscalía, la investigación de la Brigada de Extranjería y Fronteras y del Grupo XIII de la Policía Nacional identificó una red asentada en Lanzarote que alojaba, trasladaba y proporcionaba documentación a migrantes recién llegados, permitiéndoles viajar a la Península o a otros países.

Esta parte sostiene que los acusados actuaban «con ánimo de lucro», cobrando cantidades enviadas por los familiares a través de Western Union, ingresos que iban a cuentas controladas por los miembros del grupo.

La Fiscalía solicita nueve años de prisión para Z.K. y H.J.; y cinco años y nueve meses para Y.G.G., Y.B.G. y M.K., al considerarles responsables de dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.