Piden dos años y nueve meses de cárcel para el presunto autor del gran incendio de Artenara de 2019 La Fiscalía solicita además el pago de 188.681 euros al Cabildo y al menos 500.000 euros al Gobierno de Canarias

Imagen del incendio forestal que comenzó en la zona conocida como La Hoyeta, cerca del barrio de Las Arvejas.

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita una pena de dos años y nueve meses de prisión y una multa de 6.750 euros para un hombre por presuntamente provocar, de forma imprudente, el incendio forestal declarado el 10 de agosto de 2019 en Artenara, que afectó a 1.543 hectáreas de terreno y obligó a evacuar a 1.000 vecinos de Artenara, Tejeda y Gáldar, además de dañar a espacios naturales protegidos como el Parque Rural del Nublo, el Paisaje Protegido de las Cumbres y la Zona de Especial Conservación del Roque Nublo.

Esta parte pide que este vecino de Telde, que responde a las siglas J.S.R., indemnice al Cabildo de Gran Canaria con el pago de 188.681 euros y con al menos 500.000 euros a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Los presuntos hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, según acusa el Ministerio Público. El fuego, que se propagó rápidamente a los municipios de Gáldar y Tejeda, tuvo un perímetro aproximado de 23 kilómetros. En las labores de extinción participaron unos 600 efectivos. Intervinieron hasta 14 medios aéreos pertenecientes al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria, al Cabildo de Tenerife y a la Administración del Estado, entre ellos dos hidroaviones procedentes de la provincia andaluza de Málaga.

Los datos 1.343 hectáreas Las llamas afectaron a 1.543 hectáreas, de las que 1.098 resultaron completamente calcinadas

1.000 desalojados El fuego obligó a desalojar a más de 1.000 vecinos de los municipios de Artenara, Tejeda y Gáldar

23 kilómetros Tuvo un perímetro de 23 kilómetros, afectando a los municipios anteriormente mencionados

El incendio, que se dio por extinguido el 25 de agosto de 2019, fue el primero de un verano trágico en Gran Canaria. El 17 de agosto comenzó uno de los incendios forestales más importantes que ha sufrido la isla. Más de 9.500 hectáreas ardieron en los municipios de Moya, Gáldar, Artenara, Tejeda y San Mateo, afectando hasta el Parque Natural de Tamadaba.

El juicio de este caso –tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas desde que se denunciaron los hechos en 2019– está pendiente aún de fecha.

Los hechos

Según el escrito de acusación, el hombre se encontraba en una finca propiedad de su esposa, dentro del paraje conocido como La Hoyeta, en las inmediaciones del barrio de Las Arvejas, en el municipio de Artenara. Estaba realizando trabajos de corte y soldadura con maquinaria eléctrica «a fin de realizar un vallado perimetral» de su finca con la ayuda de una radial.

«Cuando trabajaba haciendo cortes sobre una pieza metálica, diverso material ignífugo en forma de chispas salió disparado sin control hacia las proximidades, lo que propició el comienzo del mencionado incendio en la zona», detalla la Fiscalía en el escrito. Cuando el acusado se percató de ello, a pesar de que utilizó «una garrafa de agua» para intentar sofocar las llamas, «no pudo controlar ni evitar» la rapidísima acción del fuego. Se propagó velozmente alcanzando la parte más alta de la Montaña de Tión y continuando hasta el pinar de Los Moriscos.

Según las calificaciones de la Fiscalía, la virulencia y celeridad con la que comenzó a arder hizo que fuera «imposible» de sofocar por el acusado y las personas que allí se encontraban. «Solo pudo estabilizarse tres días más tarde, el 13 de agosto y fue controlado el 14 del mencionado mes», detalló el escrito.

Por otro lado, el acusado «no contaba con licencia municipal de obra» para el vallado de la finca y la colocación de una puerta. «Existía una comunicación previa dirigida al Ayuntamiento de Artenara pese a la evidencia de las altas temperaturas en la zona en aquellas fechas de agosto. También había en el momento de los hechos un fuerte viento», añade la Fiscalía en su escrito de acusación.

El Ministerio Público afirma que actuó de manera «claramente negligente contra la seguridad colectiva», ya que no adoptó «ninguna medida de precaución» cuando empezó a trabajar con la radial y otras herramientas.

Los gastos causados por la extinción del incendio, correspondientes a la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria ascendieron a 188.681,85 euros, y al menos a 500.000 euros los gastos de reparación de daños asumidos por el Gobierno de Canarias, detalla esta parte.

Terrenos afectados

La Fiscalía explica en su escrito de calificación que los terrenos del Parque Rural del Nublo que resultaron afectados por el incendio forestal se encuentran definidos administrativamente como suelo rústico de protección natural, suelo rústico agrícola asociado a espacio natural y suelo rústico de protección cultural.

Por otro lado los terrenos del Paisaje Protegido de las Cumbres se encuentran definidos administrativamente como suelo rústico de protección paisajística de pastoreo, suelo rústico de protección natural de regeneración, suelo rústico de protección paisajística genérica, suelo rústico de protección forestal de aprovechamiento, suelo rústico de protección agraria extensivo, suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamientos y suelo rústico de asentamiento rural.