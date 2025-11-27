Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 27 de noviembre de 2025
La alcaldesa Carolina Darias y Josué Íñiguez, concejal de Seguridad, en la Unidad Canina. C7
Las Palmas de Gran Canaria

Los perros de la Policía Local no dejan dormir a La Paterna

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria señala que los canes se encuentran en fase de socialización y que por ello generan tanto ruido estos días

David Ojeda Merino

David Ojeda Merino

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:30

Vecinos del barrio de La Paterna denuncian que no pueden dormir por los ladridos de los perros de la Unidad Canina de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, alojados en el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias desde hace meses.

Manuel Moreno, responsable de la asociación vecinal hace un cuarto de siglo, se muestra desesperado con la situación: «Es imposible descansar. Se escucha todo el día, pero por la noche es insoportable. Ya nos hemos quejado pero nadie nos hace caso», subraya indignado.

El gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria responde a la consulta de este periódico que se trata de un problema transitorio. «Recientemente se han incorporado tres cachorros y se encuentran en fase de socialización, por lo que se están todavía se adaptando», explican.

Tres pastores belgas

Cujo, Apolo y Ada, tres pastores belgas malinois, llegaron en el mes de octubre a las instalaciones del Cemelpa, sin embargo las quejas de los vecinos se remontan a semanas antes de su incorporación a la Unidad Canina. Los residentes en el barrio señalan que desde la nueva construcción de las instalaciones se producen ruidos y molestias.

En el mes de junio se presentaron las nuevas dependencias de la Unidad Canina, que cuentan con ocho espacios dotados de la estructura necesaria para acoger a los perros. Las obras tuvieron un coste de 120.689 euros.

Aunque estos espacios se encuentran en el lado más alejado de la zona residencial de La Paterna, los vecinos insisten en que sus ladridos ejercen de molesta banda sonora cada noche, interfiriendo en su descanso. Tres pastores belgas de nombres Nax, Ada y Nala; dos bretones: Yira y Perla; la border collie Cainana; la labradora Nika y la pastora alemana Else conforman la dotación policial.

