Las Perreras quiere andar sin miedo: «Déjennos caminar, hágannos una acera»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 13:50 | Actualizado 13:58h. Comenta Compartir

Eulogio Romero asegura que «en 40 años» ha visto pasar por Las Perreras «a todos los partidos políticos, todas las siglas políticas» con representatividad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero ninguno ha sabido resolver el problema de seguridad al que se enfrentan quienes residen en esta enclave que linda con la GC-340, la antigua carretera a Tamaraceite, del que es portavoz vecinal: la falta de aceras que pone en riesgo su seguridad.

«Ha habido más de un accidente, e incluso muertos, y hasta ahora nunca se ha solucionado nada», explicaba en la mañana de este lunes el presidente de la asociación de vecinos de Las Perreras, que aprovechó la visita al barrio del portavoz de CC en el Consistorio capitalino, David Suárez, para volver a reivindicar una dotación que entiende básica para quienes viven en la zona.

«Incluso las canaletas del agua están todas llenas de piedras», dice sobre el espacio que limita con la vía y que antes usaban los vecinos para transitar, lidiando con el paso del tráfico que circula por una vía que asegura está «muy colmatada».

Por eso reclama al Ayuntamiento «que está haciendo tantas obras, tantos corredores verdes, lo de Almatriche, cosa que me parece estupendo, que no se olvide de este barrio».

Así, señala que Las Perreras, que «es uno de los barrios más antiguos de Las Palmas de Gran Canaria, no tiene un acceso digno y, lo más importante, no tiene un acceso seguro», con el agravante de que las personas que viven en él tienen una media de edad alta y se ven obligadas a depender del vehículo privado o del transporte público.

Distintos momentos de la visita de Suárez a Las Perreras. Cober

«Por desgracia, como el Plan General de Ordenación Urbana no te permite prácticamente edificar en ningún sitio, te encuentras con que la media de edad puede estar de 50 para arriba», comenta. Y añade que «incluso hay gente con movilidad reducida, que tiene que estar cogiendo la guagua para ir a la farmacia o ir al centro de salud», e incluso «para a comprar el pan o ir a cualquier supermercado tienes que coger el coche particular».

A su juicio la solución a este problema que pone en riesgo la integridad de los vecinos pasa por ampliar la vía para dotarla de las anheladas aceras. «Tenemos en un lateral de la carretera unos espacios que no sé si habrá que expropiar o no, nosotros no entramos. Lo que sí decimos es que físicamente es posible hacernos una acera para que podamos salir de aquí y llegar a Tamaraceite sin coger ninguna guagua» .

Además, indica que esto redundaría en la salud de los residentes. «Si están hablando tanto de las personas mayores, que si la actividad física, que hay que caminar... pues déjennos caminar, hágannos una acera y en vez de ir a la farmacia o al supermercado con la guagua o con el coche, pues vamos caminando».

CC pide actuaciones urgentes

Por su parte, el portavoz de CC en el Ayuntamiento, David Suárez, comentó que su visita de este lunes a Las Perreras tenía como objetivo «recordarle a la alcaldesa que esta vía está aún sin resolver. Ha habido atropellos, ha habido incluso hasta una atropellada mortal en el 2016 y los vecinos siguen demandando aceras para poder simplemente llegar hasta la parada de la guagua».

El edil nacionalista señaló que «la edad media de este barrio es bastante elevada, por tanto a veces hay problemas de movilidad, sillas de ruedas, incluso muletas, por lo que a los vecinos se les hace imposible llegar hasta la parada de guagua».

«Este barrio depende siempre de un vehículo pues no pueden ir a comprar el pan, al supermercado, a la farmacia, y necesitan siempre de un vehículo, ya sea un vehículo propio o el transporte público, y por tanto venimos a recordar eso», remarcó.

Añadió que «la alcaldesa ha hablado del Corredor Verde a unos metros de aquí, se está hablando de las aceras de Almatriche, pero en cambio no hemos visto ningún tipo de comentario acerca de Las Perreras. Por lo tanto esperamos que después de esta convocatoria veamos algún plan, algún proyecto sobre la mesa del despacho de la alcaldesa».

Suárez aseguró que «a fecha de hoy» no hay proyecto para solventar el problema de aceras que sufre la zona. «Lo hemos preguntado en diferentes ocasiones, en las Juntas de Distrito, y todavía no se ha hablado de esto».

Dijo que «vimos lo que costó el comienzo del proyecto de Almatriche, pero ya está empezando a tomar forma. En cambio, de aquí no hemos visto absolutamente ningún tipo de proyecto».

Suárez, que realizó un recorrido por la GC-340 junto a los vecinos y experimentó en primera persona lo peligroso que resulta, avanzó su intención, si es posible, de llevar este asunto ante el Pleno municipal de este mes.