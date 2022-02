Las peritos dicen que el relato de la mujer no es creíble y el fiscal no acusa tribunales La acusación particular pide 15 años para un hombre que fue denunciado por violar supuestamente a una menor reiteradamente durante más de una década

Solo la acusación particular consideró ayer que Gerardo J.P. había cometido un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años, en contra del criterio de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que no dio credibilidad al testimonio ofrecido por la víctima. La acusación pública se apoyó en que no había prueba de cargo suficiente como para acusar y en los informes elaborados por las peritos psicólogas que, en la vista, manifestaron que la denunciante no relataba «con suficiente precisión lo que presuntamente ocurrió», no sufría «estrés postraumático alguno y el relato no se puede determinar cómo creíble», determinaron.

En la vista, el acusado negó haber cometido agresiones sexuales de forma continuada sobre la víctima desde 2004 -cuando la niña tenía ocho años- hasta 2017, coincidiendo con la época en la que ambos vivieron en la misma casa. «Nunca estuve a solas con la niña ni me la llevé a pescar sin que estuviera su padre conmigo. Además, en esa casa donde vivíamos iba mucha gente y vecinos por las tardes a tomar café y a fumar droga», manifestó. «Creo que estoy aquí porque la denuncié -a su expareja y tía de la víctima- ya que no me dejaba ver a mi hija a pesar de que le pasaba la manutención. Todo de lo que se me acusa aquí es falso, es una película que me están haciendo y no han parado de perseguirme hasta que ha llegado este momento. Me han echado el coche encima, me han acosado y hasta dejado sin trabajo, me he tenido que aguantar con paciencia hasta que llegó este momento», declaró.

El fiscal expuso en su informe que la joven había ofrecido «manifestaciones genéricas, ambiguas» y, sobre unos abusos sexuales graves, solo dio «un resumen de los mismas sin detalles. Es necesario un relato de hechos creíble y veraz pero no se ha obtenido nada salvo detalles aislados», apuntó.