Pepe Dámaso regresa a la escuela

Como una estrella de rock. Así fue recibido en la mañana de este jueves Pepe Dámaso por los más de 300 escolares que cursan sus estudios de Infantil y Primaria en el colegio Galicia del barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, que no escatimaron en aplausos y vítores que hicieron que el veterano artista se emocionara hasta las lágrimas.

La chiquillería dio rienda suelta a su entusiasmo y mostró su cariño a una figura que han ido conociendo en profundidad a lo largo del mes en el han trabajado, de la mano del profesorado y con la colaboración de sus madres y padres, diferentes proyectos educativos inspirados en las múltiples facetas que ha explorado un artista inquieto que registra una prolífica obra.

Por eso, cuando pasadas las 11.30 horas Pepe Dámaso pisó el centro educativo del barrio en el que está afincado desde hace muchos años, se encontró con una bienvenida integrada por una muestra de los dibujos, pinturas esculturas en barro y hasta una alfombra elaborada con sal que recreaban sus trabajos. Así como poemas inspirados en sus 'Héroes Atlánticos' o una proyección de una interpretación teatral basada en la adaptación que hizo en el año 1975 del poema dramático 'La Umbría', de Alonso Quesada.

El artista de Agaete, que a sus 91 años sigue dispuesto a tomar parte de iniciativas en las que la cultura y la educación son protagonistas, reconoció la emoción que le causó el recibimientos del alumnado.

Distintos momentos del acto en el CEIP Galicia. C7

«Estoy muy feliz» reconoció el artista a los medios de comunicación que asistieron a un acto en el que se sintió sobrecogido por «un aplauso así y sobre todo por ver la cara de alegría de los niños». «Si me muero ya me voy tranquilo porque creo en el futuro de los niños», añadió con un hilo de voz.

Dámaso expresó su alegría por «el deseo que tenían los niños por conocerme» y valoró los trabajos que expusieron para homenajearle. «Es fantástico porque se ve que los han preparado», dijo quien tampoco llegó con las manos vacías. «Les traigo un libro que se llama 'La biblioteca pintada', que hice hace tiempo y que tiene que ver con los libros, que es de donde aprendemos», comentó.

«La cultura nos salva»

Asimismo, el artista tuvo palabras de reconocimiento para la labor educativa que se desarrolla en centros como el CEIP Galicia. «Yo fui de párvulos, e iba con una banquito a una mujer en Agaete, Juanita, que me enseñaba. Tengo un gran recuerdo porque creo en la enseñanza, en lo que me enseñaron. Yo soy producto del mundo intelectual que había en Agaete en aquel momento y, a mis 91 años, yo creo que si vivo es porque la cultura me ha mantenido. La cultura nos salva, el humanismo, el amor a los niños y los profesores, por lo difícil que es enseñar». Por eso «también les hago un canto a los profesores».

Dámaso dijo ser consciente de que es un artista querido «por la gente», algo que se traduce en que haya centros educativos o una calle que llevan su nombre. Una circunstancia que «me compromete, tengo conciencia». Por lo que acudió a este homenaje en el CEIP Galicia «como si me dieran el premio más hermoso, más lindo del mundo».

Cuidados para el barrio

También manifestó que el hecho de ser un colegio ubicado en La Isleta, donde vive, el que hiciera este reconocimiento su obra, fue un aliciente añadido. «Encima en La Isleta, un barrio que necesita ese cuidado para conservar las casas terreras, a los familiares y a los vecinos» porque «yo también soy producto de mis vecinos, que me salvaron cuando estuve grave, porque yo vivía solo», indicó.

Una vez que atendió a los medios, Dámaso pasó al salón de actos del centro educativo para someterme a las preguntas los reporteros escolares del proyecto audiovisual 'Galicia Channel' tenían preparadas para él.

El artista se sometió encantado a esta entrevista en la que le plantearon cuál había sido el reto más grande de su vida. A lo que respondió sin dudar que «haberme quedado en Canarias», contrariamente a lo que hicieron otros compañeros suyos que optaron por emprender un camino artístico más allá de las islas.

Consejos

Dámaso también tuvo tiempo para aconsejar a los pequeños que «hicieran caso a sus padres y a los profesores». Les invitó «a leer y a dejar un poco el móvil atrás».

Por último, aprovechó este encuentro con la chiquillería para anunciar que su serie 'Héroes Atlánticos' estará ubicada en el centro cultual que lleva su nombre en la calle Benecharo del barrio portuario.

