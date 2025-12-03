Una pasarela a la Navidad

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está construyendo en estos momentos una pasarela peatonal de unos 75 metros para conectar la trasera del parque de Santa Catalina con la zona del Refugio, donde se está ultimando la instalación de la feria de atracciones de la Navidad.

La nueva pasarela es un paso elevado que pasa por encima de la calle Luis Morote y que servirá para facilitar el acceso a la feria de atracciones sin tener que cruzar la calle.

El salto desde la trasera del parque de Santa Catalina, a la altura del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, hasta el área de los cochitos se realiza aproximadamente a la misma altura que ahora ocupa el paso de peatones en superficie, pintado con el color amarillo de obra a consecuencia de los trabajos interrumpidos e inacabados del proyecto de la MetroGuagua.

Aunque desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se ha ofrecido ninguna explicación respecto a la construcción de este paso, la pasarela permitirá que los peatones que se mueven entre el mercado navideño que se está montando en la plaza de Canarias, en la trasera de Santa Catalina, y la feria de atracciones del Refugio, no tengan que cruzar en superficie por la calle Luis Morote, que acoge el tráfico que se dirige al aparcamiento de Santa Catalina y el que entra por Eduardo Benot.

Ampliar Arranque de la rampa peatonal. Juan Carlos Alonso

Los dos puntos de interés en estas navidades comenzarán a operar a partir del próximo jueves, que es la fecha escogida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para encender la Navidad en la ciudad.

Cada actividad tendrá, eso sí, su horario propio. En el caso del mercado navideño, estará abierto lunes y viernes de 10.00 horas a 13.00 horas, y de 16.00 horas a 21.00 horas; en cuanto a martes, miércoles y jueves, solo estará operativo entre las 16.00 horas y las 21.00 horas. Y los fines de semanas abrirá a las 11.00 horas y cerrará a las 21.00 horas los sábados, y a las 18.00 horas, los domingos. Permanecerá cerrado los días 24 y 31 de diciembre.

En lo que respecta a la feria de atracciones, estará abierta entre las 16.30 horas y las 21.30 horas de lunes a jueves; y hasta las 23.00 horas los viernes. En cuanto a los fines de semana, los cochitos se pondrán en marcha a las 11.00 horas y se mantendrán en funcionamiento hasta las 23.00 horas los sábados, y hasta las 21.30 horas, los domingos.