La parada de Guaguas en la calle Gordillo, más de un año sin bancos ni sombra

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 07:11

La calle Gordillo, en el barrio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, arrastra un problema desde hace dos años. Los usuarios de las Guaguas Municipales se quejan de que en la parada no existe ningún lugar donde sentarse mientras esperan. Justo al lado, permanece vallada e inhabilitada la futura parada de la MetroGuagua, una situación que ya desespera a los vecinos. Si se tratara simplemente de colocar bancos, la competencia sería del Ayuntamiento capitalino; pero si se optara por instalar una parada completa y adecuada, esa responsabilidad recaería en Guaguas Municipales. Mientras tanto, la infraestructura lleva más de un año inutilizada y «muerta de risa» en la misma calle.

Sila Sánchez, antigua campeona de España de natación, de 80 años y presidenta de la Asociación de Mujeres Zuleima, afirma: «Me parece una vergüenza, sobre todo para las usuarias mayores. Creo que no han puesto nada porque consideran que la parada de la MetroGuagua, que está aquí al lado, seguirá muerta de la risa hasta que empiece a funcionar. Pero deben entender que hay personas con dificultades y no hay ni un banco donde acomodarse. Encima, por las mañanas, con el sol y la calima, es insoportable. La parada de la MetroGuagua está totalmente inhabilitada y la gente no tiene posibilidad de sentarse».

Alejandro Segovia, manchego afincado en Las Palmas desde 1966, se muestra aún más contundente: «No hay ni una silla, ni un banco, ni una sombra para sentarse… esto es una mierda». También critica la situación de la MetroGuagua: «Esta es la vergüenza más grande que hay en la capital. Hago un llamamiento al Ayuntamiento: que no rapiñen tanto y pongan las cosas en condiciones para el pueblo. Dicen que la MetroGuagua estará lista en 2028, pero cuando llegue ese momento tendrán que arreglar esto otra vez porque estará oxidado. Lleva dos años inhabilitado. Si tuviera las fuerzas necesarias, ya habría quitado yo mismo las vallas. No hay derecho».

María Doli, vecina de la capital grancanaria, también coincide en su malestar: «¿Te parece normal una parada tan transitada sin condiciones? No está pensada para niños ni para gente mayor. En esta ciudad hay muchos ancianos que no pueden ni sentarse a esperar la guagua. El Ayuntamiento tiene que mirar por el pueblo. Que quiten esas vallas para que la gente pueda resguardarse del sol o de la lluvia. Nos refugiamos bajo los matos. Además, en esta zona tampoco existen baños públicos, es para hacérselo mirar».

Por último, el joven Carlos Cabrera recuerda que «la gente mayor no tiene dónde descansar mientras espera un transporte que pasa cada 15 o 20 minutos. Deberían replanteárselo. Sería útil instalar bancos para personas mayores o con discapacidad. No pueden estar de pie al sol y con calima; al final repercute un poquito más en su salud».

Guaguas Municipales responde

Desde la empresa medio de transporte Guaguas Municipales señalan que «se valorará» porque su función es «mejorar siempre la experiencia del cliente». No obstante, se tendrá que estudiar la zona y la acera para saber técnicamente, la posibilidad de implementar una parada de Guaguas con asientos.