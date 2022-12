«El 24 de diciembre, si realmente lo necesitas, aquí estaré para darte la cena gratis. Gracias a todos. Feliz Navidad». Este mensaje, escrito en la pizarra del bar La Pandora, ubicado en la calle Galo Ponte de Las Palmas de Gran Canaria, es una de las muchas muestras de solidaridad que los canarios tienen durante estas fechas.

El artífice de esta iniciativa es José Castellano. La idea nació en 2020, cuando Castellano superó una grave enfermedad que casi acaba con su vida. Por ello, se propuso llevar a cabo esta acción como un «agradecimiento a la vida».

En aquella ocasión, en el local se repartieron más de 200 cenas. Tres de ellas, recuerda, las dio «a una madre y a sus dos hijos». «La mujer me dijo que le diera un menú, que ya lo compartirían entre todos, pero yo no pude hacer eso y le di uno a cada uno. Luego me contó que estaba pasando por un momento complicado y que, cuando consiguiera trabajo, regresaría a almorzar a La Pandora. Y así lo hizo meses después», relata.

El año pasado, por problemas económicos, Castellano no pudo seguir adelante con la idea, pero este sábado regresará con «muchas ganas». No se atreve a calcular a cuántas personas podrá ayudar. «Si vienen 100, se atenderán. Si se me acaba la comida, intentaré que se me ocurra algo para que puedan comer», comenta emocionado.

Ya tiene diseñado el menú para la noche del 24 de diciembre. Constará de una crema de langostinos como primer plato; escalope o croquetas a elegir como segundo; postre, pan y una bebida. «Creo que es una propuesta completa y que está bien, y siempre adaptada a mis posibilidades», declara.

La iniciativa ha sido difundida a través de las redes sociales de sus familiares y amigos. De esta forma, ya se han puesto en contacto con él varias personas, que lo llaman para asegurarse de que el mensaje escrito en la pizarra del establecimiento «es verdad». Con acciones como la de Jose Castellano, muchas y muchos podrán vivir estas fiestas.