Las Palmas de Gran Canaria salda cuentas: paga casi 8 millones de euros de facturas atrasadas

El Pleno de este viernes ha servido para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha impulsado dos reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor de 7,9 millones de euros que permitirán pagar 129 facturas que se acumulaban en los cajones municipales desde hace años.

En total, se salda ahora un total de 129 recibos que fueron emitidos entre 2020 y 2024, aunque algunos trabajos fueron realizados en diciembre de 2023.

De los 7,9 millones de euros, se cancela ahora cien facturas por valor de 2,99 millones de euros a nombre de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) por diferentes encargos entre 2020 y 2023.

Por cuantía, el mayor saldo abonado será el de FCC Medio Ambiente, con un total de 4,11 millones de euros. En este caso se incluyen cuatro facturas por valor de 852.681 euros por el servicio de mantenimiento de playas y otras seis por la conservación de las zonas verdes de Las Palmas de Gran Canaria, por un importe de 3,26 millones de euros. Todos estos recibos son del año 2024.

La deuda cancelada será completada con los 765.606 euros que se debía a Contenur por 13 facturas pasadas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Contratos en nulidad

Los retrasos en los pagos a estas tres empresas están relacionados con la caducidad de los contratos de prestación de estos servicios.

Hay que recorar que el de mantenimiento integral de playas, litorales y gestión del balneario fue adjudicado a FCC Medio ambiente en el año 2013 por un periodo de cuatro años, prorrogable otros dos, a un precio de 2,33 millones de euros por año. Tras extinguir estas dos ampliaciones y otra excepcional, desde 2020 se dio orden de continuidad del servicio por su carácter esencial.

En cuanto al contrato de mantenimiento y conservación de los espacios verdes y el arbolado urbano de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo adjudicó a FCC Medio Ambiente en 2018 por un periodo de cuatro años y dos posibles prórrogas. Estas ampliaciones mantuvieron vivo el contrato hasta enero de 2024, si bien no se declaró su nulidad hasta septiembre de este año.

Por su parte, el servicio de suministro, mantenimiento, limpieza, conservación y reposición de contenedores de carga trasera de residuos sólidos fue encargado a Contenur en 2018 por un importe de 750.000 euros anuales. De nuevo se usó la fórmula de cuatro años más dos prorrogables, con lo que el contrato se extendió hasta abril de 2024. Ese año también se dio orden de prorrogar el servicio por su carácter essencial.

El Órgano de Gestión Presupuestaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha advertido de la necesidad de respaldar todos los pagos con contratos para no tener que abusar de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, un procedimiento administrativo legal que se utiliza para regularizar pagos de años anteriores no contemplados en el presupuesto.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, destacó que la prioridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es «reducir al mínimo la deuda y eso será una realida al llegar al final del mandato».

Sin embargo, la aprobación del expediente fue objeto de críticas por parte de la oposición. Así, el concejal del PP Diego López-Galán echó en cara al gobierno que no haya sido capaz de sacar adelante los nuevos contratos para regular, por vía ordinaria, el pago de las facturas.

Lo mismo dijeron el portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, y la concejala de Vox, Carmen Rosa Expósito.

Sin embargo, Spínola detalló que los grandes contratos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria están en marcha.

El concejal del PP, Gustavo Sánchez, insistió en que el modo en que se hacen estos pagos demuestran que se están produciendo una mala gestión.