Las Palmas de Gran Canaria refuerza su lucha contra las plagas

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto a la concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, presentaron en la mañana de este viernes en el parque de Santa Catalina el nuevo contrato para el control de plagas en la ciudad.

Un acuerdo «de reciente adjudicación», señaló la regidora capitalina, que tiene una duración de «dos años» y una dotación de «aproximadamente 820.000 euros» y que «es susceptible» de «una prórroga de tres años más». Por lo que, recalcó, «durante los próximos cinco años vamos a tener ese margen, ese paraguas contractual» que puede llegar a «un importe en torno a los dos millones de euros. Una cantidad importante que nos va a permitir reforzar los servicios y las intervenciones para actuar contra diversas plagas en la ciudad».

Darias apuntó que el nuevo contrato adjudicado a la empresa Ezsa Sanidad Ambiental SL supone pasar de dos a «tener seis equipos actuando en toda la ciudad, con lo cual vamos a realizar planificaciones por todos los barrios». Pero remarcó que a estas intervenciones se sumarán a las que sean demandada por la ciudadanía.

«Vamos a seguir atendiendo, cuando sea necesario, a demanda de los vecinos y vecinas en el caso que vea alguna plaga que se requiera intervenir, más allá de la planificada», señaló la alcaldesa, quien recordó que «tenemos una dirección de correo electrónico, controldeplagas@laspalmasgc.es, y también un teléfono, 928 44 87 45, en el cual la ciudadanía puede llamar y además de esas intervenciones programadas, vamos a atender ese requerimiento».

Insistió en que el nuevo contrato del servicio implica «un salto muy importante» dado que «va a suponer casi un 150% más de personal que se va a dedicar al control de plagas en la ciudad.

La alcaldesa, que durante su presentación a los medios fue requerida por una ciudadana que transitaba por Santa Catalina para que limpiase la ciudad, informó que «la adjudicataria» del contrato «ya está actuando» y que en pocos días «ya ha intervenido en cerca de 200 calles en la ciudad. Por lo tanto, vamos a notar una mejoría considerable en relación a las plagas».

Además, Darias explicó que con este contrato, que se reforzará de manera especial «en primavera y en otoño, porque son temporadas donde puede haber una proliferación», se mejoran los métodos para erradicar las plagas y que los distintos tipos de desraticidas y desinfección «van cambiando, especialmente en el caso de los desraticidas, para evitar que el animal se acostumbre a los cebos, que es algo que también suele pasar» y de esta manera los atraen «con cebos y para que muerdan el veneno y podamos lograr la extinción de estos animales, que es lo que se trata, acabar y erradicar en lo posible con las plagas».

La regidora incidió en que «tenemos una empresa especializada, con personal especializado, que va a reforzar los servicios que ya teníamos en el Ayuntamiento, que no hemos dejado de prestar». Pues dijo que «en el tiempo que hemos estado en la tramitación del contrato, los servicios municipales han seguido trabajando y con gran esfuerzo».

Darias no dejó pasar la oportunidad de hacer un llamamiento a la colaboración. «Seguimos reforzando las intervenciones, las planificaciones, las demandas cuando nos lo requieran, pero también quiero hacer una llamada a la ciudadanía porque es muy importante. Sucede que en muchos barrios, en muchas zonas nos encontramos que se le pone de comer a los gallos, que se le pone de comer a los gatos y eso, primero no está autorizado y, segundo, es un foco de infección y también de atracción para insectos y roedores». Por eso, solicitó que «en esta tarea conjunta de concienciación, que también nos ayuden todos para conseguir avanzando en esta lucha contra las plagas en la ciudad de Las Palmas, Gran Canaria».

El Ayuntamiento, en un comunicado, informó que este viernes, además de la actuación en el propio parque de Santa Catalina y sus alrededores, «en la primera semana se ha intervenido ya en 192 calles, dos urbanizaciones completas, el entorno del Auditorio Alfredo Kraus y seis edificios municipales, lo que refleja la intensidad y el alcance del nuevo dispositivo de control» y que «para la próxima semana, la programación prevé la actuación de los equipos en los distritos de Ciudad Alta y de Isleta-Puerto–Guanarteme, siguiendo la planificación rotatoria establecida para mantener la eficacia y continuidad del servicio en todo el municipio».