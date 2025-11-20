Las Palmas de Gran Canaria despide el año en Santa Catalina con Tony Tun Tun

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:30 Comenta Compartir

La plaza de Canarias, en la trasera del parque de Santa Catalina, es el espacio en el que Las Palmas de Gran Canaria despedirá este 2025 con una noche en la que la música tendrá un especial protagonismo. Pues entre las 22.00 y las 05.30 horas se van a desarrollar diferentes conciertos entre los que destaca la figura de Tony Tun Tun como cabeza de un cartel en el que también figuran Leyenda Joven, Armonía Show, DJ Valdi y DJ Promaster.

Así lo avanzaron este jueves, en el palacete Rodríguez Quegles, la alcaldesa Carolina Darias y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, en la presentación de la agenda navideña diseñada por el Ayuntamiento bajo el lema 'Sueña la Navidad', que va a arrancar el próximo 26 de noviembre, con el encendido progresivo en diferentes barrios, para concluir el 6 de enero.

De este modo, Lomo Blanco estrenará el encendido de los decorados navideños el día 26 a las 19.00 horas. Un acto que se repetirá, en el mismo horario, en el parque Sixto Henríquez, en Lomo Los Frailes, el 27; la plaza de los Juegos Olímpicos de México, en Altavista, el 28; el parque Juan Pablo II, el 29; y la plaza de La Feria, el 30.

Este comienzo en los barrios de los diferentes distritos será la antesala del encendido oficial de la ciudad, que como anunció la regidora, tendrá lugar el 4 de diciembre, a partir de las 20.00 horas, en la plaza de Santa Ana.

Darias señaló que este programa, que comprende «conciertos, espectáculos lumínicos, rutas por nacimientos y muchas actividades repartidas por los cinco distritos», se ha ideado «pensando en las familias» pero de manera especial en los más pequeños. Por eso regresa al mismo la Ciudad de la Navidad, que por segundo año se va a desarrollar en el parque de Santa Catalina, con la feria de atracciones en el Refugio y el mercado navideño en la plaza de Canarias.

Avanzó también que en ese afán de que «nuestros niños y niñas, sean los protagonistas de estas fiestas navideñas», se van a llevar a cabo «talleres los sábados por la tarde y los domingos por la mañana en el parque de Santa Catalina», además de «actividades creativas y gastronómicas» a las que se van a sumar las propuestas de «nuestras bibliotecas municipales».

Darias destacó que «los espectáculos de luz y de sonido serán otro gran atractivo, como ya lo fueron el año pasado» y que los habrá en «Triana, en la plaza de Santa Ana y en La Puntilla». Y anunció un estreno. «En nuestra plaza de Santa Ana, los días 18, 19 y 20 de diciembre, vamos a estrenar un 'videomapping' sobre la fachada de la Catedral».

Por su parte, Josué Íñiguez incidió en que la música está muy presente en este programa y apuntó citas tan arraigadas como el Música en el Corazón de Vegueta, el 13 de diciembre a las 19.00 horas; el concierto de La Trova el 21 de diciembre, a las 20.30 horas, en la trasera de Santa Catalina; o el de Los Gofiones, el día 23, a las 21.00 horas, en Santa Ana.

Asimismo, señaló que la trasera del parque de Santa Catalina acogerá las actuaciones de «una gran pléyade de artistas locales» como Última Llave, Tabaiba, Aseres o Los 600, entre otros.

Por eso, invitó «a los vecinos y vecinas y a los cientos de turistas que nos visitan a consultar la programación en las redes del Ayuntamiento y en la página de LPA Cultura» y dijo que en enero llega otra noche especial, la de Reyes en Triana y la de la ilusión de los pequeños, con la visita de los Magos de Oriente.

Recogida solidaria de juguetes

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, destacó este jueves de manera especial uno de los actos de los que conforman el programa navideño de la ciudad por su carácter solidario.

«Vamos a hacer este año una recogida solidaria junto con la Casa de Galicia en '+ Q Reyes' y será el 13 de diciembre en la plaza de Santa Ana», dijo. Una cita que se va a desarrollar de 16.00 a 18.00 horas y a la que están llamados todos lo que quieran colaborar con la entidad regional para que ningún pequeño se quede sin su regalo el Día de Reyes. Esta iniciativa será emitida en directo por RTVE en Canarias.